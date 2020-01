© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se Belotti costruisce, Salvatore Sirigu conserva: nove in pagella secondo Tuttosport, che sottolinea come il portiere faccia i miracoli anche nella serata delle 100 presenze, mentre per TMW è da "campione assoluto" la parata su Pellegrini, nel primo tempo. Stoppa, nell'ordine, Zaniolo, Florenzi, Kolarov, Pellegrini, Perotti, di nuovo Pellegrini e Mkhitaryan: super.

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 9

TorinoGranata.it: 7,5