Le pagelle di Strahinja Pavlovic: ultimo a mollare, prima in rossonero 'alla Stam'

In pomeriggio nero come quello di ieri a Parma, il Milan ha comunque almeno un motivo per sorridere. Si tratta della buona di Strahinja Pavlovic, giudicato sostanzialmente all'unanimità il migliore dei suoi. La Gazzetta dello Sport, che gli dà addirittura 7,5, scrive: "Gioca quasi da solo e regge il Milan sulle sue spalle. Sfiora il gol di testa, ne evita un paio del Parma che sembravano fatti. Aspettiamo conferme, ma al debutto ricorda Stam".

TMW, in linea con le altre testate, gli dà 6,5: "Un gol sfiorato, di testa, in un'area. E uno salvato in maniera provvidenziale, in scivolata, nell'altra. Un altro intervento, nella ripresa, da maestro della difesa. Poi, certo, partecipa anche alle dormite di reparto, ma pare già un valore aggiunto".

Le pagelle di Strahinja Pavlovic

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Il Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Il Corriere della Sera: 6,5

La Repubblica: 6,5