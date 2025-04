Le pagelle dell'Inter - Calhanoglu, la regola dell'ex. Bene Correa, Barella-Frattesi nì

Milan-Inter 1-1

(47’ Abraham; 67’ Calhanoglu)

Martinez 6,5 - Con i piedi e con un paio di parate, anche a terra. Vince il duello a distanza con il celebrato Maignan.

Bisseck 6 - Reduce dal disastroso ingresso con l’Udinese, sfida in velocità Leao e Theo: mica due qualunque. Ogni tanto vince pure, nel complesso fa una discreta fatica. Dal 59’ Pavard 6 - Non corre rischi.

De Vrij 6 - Pericoloso sulle palle inattive, Abraham gli sfugge una volta e tanto basta a fare male all’Inter. Dall’80’ Acerbi s.v..

Bastoni 6,5 - Jimenez non gli fa neanche il solletico, può scendere e scorrazzare come piace a lui.

Darmian 6,5 - Il solito monumento alla generosità, al netto di qualche fisiologica difficoltà sulle accelerate di Leao, mentre Theo non fa paura.

Frattesi 5,5 - Un passo indietro rispetto alla buona prova domenicale, manca soprattutto un po’ di supporto ai compagni in fase difensiva. Dal 59’ Mkhitaryan 6,5 - Il professore fa sentire la sua qualità, anche se ha un’occasione per segnare e non la sfrutta.

Calhanoglu 7 - Che non sia una gara come le altre per lui lo sanno, finché ci sono, anche i muri di San Siro. Trova il gol dell’ex con una bella sassata da fuori.

Barella 5,5 - A sinistra gira meno che a sinistra: serata così così, lontana dagli standard a cui ha abituato San Siro, forse la fascia pesa anche un po’.

Carlos Augusto 6 - Considerati i dirimpettai, potrebbe anche osare di più. Sufficienza risicata. Dal 59’ Zalewski 6,5 - Più coraggioso del compagno, Maignan lo mura a rete.

Thuram 6 - Fumo e un po’ di arrosto. Devia la palla di Fofana che arriva ad Abraham per l’1-0, ma quella è sfortuna. Davanti ci prova, ma non sempre ci riesce

Correa 6,5 - Pare in serata buona, e infatti il primo squillo è suo. Sbaglia parecchie giocate, ma è utille anche per propiziare la conclusione di Calhanoglu che vale il pareggio. Se le cose stanno così, può essere un’arma utile in un momento di difficoltà numerica. Dal 90’ Berenbruch s.v..

Simone Inzaghi 6,5 - Ai punti, meriterebbe la vittoria, che però non arriva neanche questa volta. Il derby pesa anche a livello psicologico sulla sua Inter? Può darsi, però ci sono anche da contare le tantissime assenze, in un momento molto delicato della stagione.