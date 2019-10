© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Sul gol ho crossato, non tirato, però sapevo che da quella posizione la palla poteva andare dentro se non fosse stata toccata da nessuno". Così ha dichiarato all’intervallo Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia ha sbloccato il punteggio con una conclusione da calcio di punizione che ha beffato Radu ma che non è servita alle Rondinelle per portare a casa punti da Marassi.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6