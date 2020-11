Le pagelle di Ronaldo - Da centrale è un altro CR7. Gli fa più male il pari della botta alla caviglia

Trenta gol nelle ultime venticinque in A: sconfitto il Coronavirus, Cristiano Ronaldo è tornato subito protagonista e ha ripreso, a suon di reti, il timone della sua Juventus. Anche a Roma, nel big match di ieri contro la Lazio, è stato d'altronde proprio il campione portoghese il migliore in campo in assoluto. "Gol, palo, punizione parata e palo sfiorato. Peccato per un paio di occasioni sprecate. Da centrale è un altro CR7, sempre al centro della Juve", sottolinea non a caso La Gazzetta dello Sport di oggi accanto al suo 7 in pagella. Un voto quasi unanime che trova riscontro anche sul Corriere dello Sport ("Si fa trovare al posto giusto e segna, ma la Juve non vince solo perché dipende troppo dal portoghese") e Tuttosport ("Decisivo, come sempre. Non puoi appuntargli nulla, se non un'indecisione nella ripresa che consente a Luiz Felipe di sventare il raddoppio"). Certezza assoluta, per la Juve e per il nostro campionato, nella speranza che l'infortunio alla caviglia che lo ha costretto al cambio nel finale non sia niente di grave: conoscendolo, però, gli avrà fatto sicuramente più male il pareggio subito al 95' dai suoi bianconeri...

Questi tutti i voti odierni di Cristiano Ronaldo:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TuttoJuve: 7,5