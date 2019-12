Le probabili formazioni di Brescia-Sassuolo: Balo-Torregrossa dal 1'

Recupero della 7^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Inusuale mercoledì di campionato per quattro squadre di Serie A: per lo spostamento della gara del settimo turno o per l'anticipo del diciassettesimo, domani sono infatti previste due gare del massimo campionato, come Sampdoria-Juventus e Brescia-Sassuolo. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 16° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Brescia-Sassuolo, sfida che verrà trasmessa da Sky dalle 20.45:

COME ARRIVA IL BRESCIA - Joronen non è al meglio e non ci sarà per la sfida di domani, al suo posto ancora Alfonso dopo le buone risposte date nella sfida di sabato contro il Lecce. Ci saranno pochi cambi rispetto la partita coi salentini vista anche l'ottima prova messa in campo, in difesa rientra Cistana. Sabelli, Chancellor e Martella andranno a completare il reparto. Bisoli e Tonali sono sicuri di una maglia, con Romulo pronto a sostituire Ndoj, che non è ancora al meglio. Spalek sulla trequarti, con Balotelli e Torregrossa in attacco.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi, ancora privo dei lungodegenti Chiriches e Defrel, è alle prese con alcuni dubbi di formazione per via dei vari acciacchi fisici di alcuni calciatori. Sarà 4-2-3-1, ancora una volta. In porta out Consigli, al suo posto ci sarà Pegolo. In difesa Toljan e uno tra Rogerio e Kyriakopoulos ai lati, mentre al centro potrebbe toccare a Romagna fare coppia con Marlon (il brasiliano potrebbe rifiatare, lasciando il posto a Peluso ma potrebbe trattarsi di pretattica). In mezzo si va verso la conferma di Magnanelli e Locatelli (Duncan l'alternativa al capitano) con Berardi, Djuricic (leggermente favorito su Traoré) e Boga alle spalle di Caputo.