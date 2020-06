Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

DYBALA E IL RINNOVO AL CENTRO DEI PENSIERI JUVE. GAZIDIS, SCONTRO CON IBRA E SPAZIO PER IL FUTURO: IN DIFESA RAGNICK SOGNA UPAMECANO. INTER, PRESSING PER CHIUDERE PER TONALI. ROMA: INCONTRO CON L'AGENTE DI PELLEGRINI. DE LAURENTIIS A CASTELVOLTURNO TRA STIPENDI E RINNOVI: INTANTO VUOLE CHIUDERE PER REGALARE BOGA A GATTUSO.

Al centro del mercato e del futuro della Juventus c'è il rinnovo di Paulo Dybala. Dopo l'intervista alla CNN, si discute sul contratto della Joya. I rumors: chiede 15 milioni, si può definire a 12. Solo che per adesso la Juventus ha altre priorità come cessioni, addii e scambi. Intanto Sami Khedira ammette che per il futuro gli "piacerebbe tornare a vivere in Spagna" mentre per la difesa, proprio dai media iberici, arriva la notizia dell'interesse per il centrale ghanese classe '99 Mohammed Salisu del Real Valladoli. Ci sono anche le due di Madrid.

Il Milan intanto ha visto la visita dell'ad Ivan Gazidis al centro sportivo: ok alla riduzione stipendi come voluto dai giocatori, bocca cucita sul nuovo tecnico (ma Ralf Rangnick è già operativo) e scontro acceso con Zlatan Ibrahimovic sull'assenza e sul ruolo dell'ad. Che intanto continua a pensare a Tiemoue Bakayoko del Monaco per la mediana mentre per la difesa il sogno è Dayot Upamecano del RB Lipsia. Può intanto rinnovare, ma con ingaggio ribassato, Hakan Calhanoglu. Piace il brasiliano Caio Roque del Flamengo per la difesa, come terzino sinistro c'è anche l'idea Ryan Bertrand del Southampton per il quale però il Leicester City è in pressing su volontà di Brendan Rodgers. Stasera occhi su Partizan-Stella Rossa di Coppa di Serbia per due talenti dei biancorossi: il primo è Zeljko Gavric, esterno d’attacco classe 2000. L’altro è Veljko Nikolic, centrocampista con qualità offensive classe ’99.

L'Inter continua a pensare ad Alvaro Morata dell'Atletico Madrid per l'attacco mentre potrebbe uscire Roberto Gagliardini per tornare all'Atalanta. Curiosità: Ricardo Centurion, rinato al Velez dove è arrivato in prestito via Racing, sogna "di giocare all'Inter". Intanto il Bayern Monaco cerca di giocare al ribasso per il riscatto di Ivan Perisic: Tottenham e Manchester United pronte a inserirsi. L'Inter cerca di chiudere quanto prima per Sandro Tonali del Brescia: pronto un quadriennale da quasi 2,5 milioni a stagione, 30+10 milioni per le Rondinelle. Piace anche Corentin Tolisso, in uscita dal Bayern Monaco: c'è anche il Manchester United.

In casa Roma oggi importante incontro tra l'ad Guido Fienga e l'agente di Lorenzo Pellegrini. Sul giocatore sempre Juventus e Paris Saint-Germain, spunta anche l'Inter. In uscita c'è Mert Cetin: i giallorossi lo danno in prestito, piace a Galatasaray e Levante. Via anche Javier Pastore: dopo l'Inter Miami ci sono anche i Los Angeles Galaxy. In casa Napoli, invece, Aurelio De Laurentiis è stato a Castelvolturno: confronto sul tema delle multe, degli stipendi, ma anche motivo per discutere dei rinnovi di Dries Mertens e di Piotr Zielinski. Sembra distante invece il futuro di José Maria Callejon. Al centro anche il futuro di Gennaro Gattuso, ADL vedrà presto Jorge Mendes per definire il rinnovo. Intanto fa sul serio per Jeremie Boga dal Sassuolo: offerti 20 milioni di euro, no neroverde ma gli azzurri insisteranno. C'è anche il Borussia Dortmund.

In pillole: il Genoa è su Joao Simoes dell'Academica de Coimbra, c'è anche il Lugano. In casa Sampdoria può scoppiare la grana Jeison Murillo. Se il Celta non lo dovesse riscattare, da versare 11,5 milioni al Valencia. Batte cassa anche il Santos che chiede 1,25 milioni di euro per Kaique Rocha. La Fiorentina pensa a Gianluca Petrachi, ora ds della Roma, per arricchire il reparto mercato al fianco di Daniele Pradè. Intanto il Milan è su Bartlomej Dragowski, muro viola, coi dirigenti che seguono Leonardo Spinazzola della Roma per la difesa e devono fare i conti con la corte di Siviglia e West Ham per Erik Pulgar. E se in panchina non dovesse restare Giuseppe Iachini? L'ultima idea sarebbe Laurent Blanc, valutato anche dal Milan. In uscita Cyril Thereau: lo aspetta l'Union Saint-Gilloise da svincolato. Lazio su Anastasios Bakasetas: il greco dell'Alanyaspor costa 5 milioni, contatti già in corso. Tornerà dal prestito al Cercle Brugge a fine stagione a Bologna Gofred Donsah che è già sul taccuino di Sassuolo, Lecce, Hellas Verona e Cagliari.

All'estero: il Chelsea è pronto per definire anche Timo Werner dopo Hakim Ziyech (e per l'attacco piace Said Benrahma del Brentford) e ora è tempo di partenze. I Blues sono pronti a mettere sul mercato diversi giocatori che non rientrano più nei piani di Lampard. Oltre a Willian e Pedro infatti, il Chelsea è pronto anche alla cessione di Michy Batshuayi. Il Leicester intanto punta Ryan Bertrand del Southampton come primo nome per il post Ben Chilwell, diviso tra Blues e Manchester City, l'alternativa è Nicolas Tagliafico dell'Ajax. A proposito di terzini: oltre a Citizens e Chelsea, c'è anche il Tottenham su Achraf Hakimi del Real Madrid, reduce dal prestito al Borussia Dortmund. Intanto, sempre in Premier League, Philippe Coutinho dei Blancos, ora in prestito al Bayern Monaco, sarebbe il primo nome per il Newcastle in caso di riuscito takeover dai sauditi. In Argentina c'è Carlos Tevez in scadenza: vuole rinnovare e chiudere la carriera al Boca Juniors. Ufficiale, in Turchia, la rescissione di Mauricio Isla col Fenerbahce. Il ds del Lione, Juninho Pernambucano, ha parlato dei suoi gioielli: "Moussa Dembelé e Hassem Aouar sono due dei nostri migliori giocatori, importanti. Se dovessimo perderli, li sostituiremo con calciatori dello stesso livello. Memphis Depay? Vogliamo tenerlo, abbiamo cominciato a discutere del rinnovo. È diventato un leader ma ha avuto un brutto infortunio. Ha un solo anno di contratto, sarà una lunga discussione e non sappiamo se riusciremo a convincerlo".