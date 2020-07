Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 luglio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE, PER IL CENTROCAMPO SPUNTA IL NOME DI LOCATELLI. BERNARDESCHI NON VERRA' INSERITO NELL'EVENTUALE TRATTATIVA TRA I BIANCONERI E MILIK. L'INTER VUOLE TENERSI STRETTO SANCHEZ. MILAN, SI TRATTA PER IL RINNOVO DI REBIC. JURIC-HELLAS VERONA, IL TECNICO RINNOVA L'ACCORDO. NAPOLI, FORMALIZZATA L'OFFERTA PER KOULIBALY DAL MANCHESTER CITY. ORE DECISIVE PER OSIMHEN. LAZIO, SI DISCUTE PER BORJA MAYORAL. ROMA, FUZATO VERRA' CEDUTO IN PRESTITO. CAGLIARI-RAFAEL, ADDIO A FINE STAGIONE. ATALANTA, RITORNO DI FIAMMA PER AYHAN. GOSENS PIACE ANCHE AL CHELSEA.

JUVENTUS

È Manuel Locatelli il nuovo nome indicato da Maurizio Sarri per rinforzare il centrocampo della Juventus. Le difficoltà nell'arrivare a Jorginho, spiega Sportmediaset, portano la Vecchia Signora ad andar forte sul 22enne ex Milan.

Non è una novità: la Juventus ha puntato su Arkadiusz Milik per l'attacco dell'anno prossimo. Il polacco non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con il Napoli e dovrebbe partire nella prossima sessione di mercato, con le squadre che a breve dovrebbero sedersi a tavolino per cercare di trovare un accordo per il trasferimento. Paratici dovrebbe inserire delle contropartite nell'affare e il preferito di Gennaro Gattuso resta Federico Bernardeschi. Un nome su cui la Juve però non sembra intenzionata ad ammorbidirsi: nelle ultime ore è arrivato un nuovo no dei bianconeri alla richiesta azzurra di coinvolgere l'ex viola nella trattativa.

INTER

L'Inter prova a tenersi stretto Alexis Sanchez. Prima della partita contro la Fiorentina, l'ad Beppe Marotta ha così risposto ai microfoni di Sky a una domanda sul futuro dell'attaccante cileno: "Abbiamo dei contatti con il Manchester United, per vedere se riusciamo a prolungare la permanenza con noi anche dopo il Getafe".

MILAN

Non solo le discussioni con Ramadani per il futuro di Ante Rebic e per il possibile acquisto di Luka Jovic: il Milan sta infatti incontrando anche la Fiorentina, a Milano per la sfida contro l'Inter, sempre per cercare un accordo che possa soddisfare anche i viola nell'ambito relativo al croato. Al momento della cessione al club tedesco i gigliati si erano infatti assicurati il 50% della futura rivendita dell'attaccante e per questo Paolo Maldini è a colloquio con i dirigenti della società toscana.

NAPOLI

Durante l'ultimo incontro avuto, in una cena a Capri, l'agente di Kalidou Koulibaly, Fali Ramadani, ha formalizzato ad Aurelio De Laurentiis la prima offerta del Manchester City per il difensore. Lo spiega Sky: 60 milioni più 5 di bonus. Il club azzurro chiede però almeno 75 milioni e sarà quindi necessario quindi lavorare ancora per trovare un’eventuale intesa.

Ore decisive per il trasferimento di Victor Osimhen al Napoli: stando a quanto da noi raccolto nel giro di qualche giorno è previsto un incontro tra il ds Giuntoli e il nuovo agente dell'attaccante nigeriano del Lille William D’Avila. Gli azzurri, dopo essersi allontanati molto dalla conclusione dell'affare col cambio di procuratore dell'attaccante, vogliono recuperare terreno: il classe '98, da parte sua, vorrebbe rispettare quel gentlemen's agreement stretto col ds Giuntoli in Sardegna ma il Liverpool ha un potere economico molto importante e in questo momento la corsa sembra essere proprio tra Reds e azzurri.

LAZIO

La prossima sarà una settimana importante per l'operazione che ha in mente la Lazio per Borja Mayoral, attaccante di proprietà del Real Madrid nell'ultima stagione in prestito al Levante. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la prossima settimana sono attesi a Roma gli agenti dello spagnolo per il quale il club capitolino avrebbe già messo sul piatto dieci milioni di euro, trovando però il no dei Blancos. L'alternativa a Mayoral per la Lazio è rappresentata dal colombiano Luis Suarez oggi al Real Saragozza ma di proprietà del Watford.

ROMA

Daniel Fuzato verso una nuova avventura. Accordo vicino tra la Roma e il Gil Vicente per il prestito del portiere brasiliano. Ultimi dettagli da limare, ma l’intesa è ad un passo. La nuova sfida di Fuzato, dopo il rinnovo con la Roma, parla portoghese.

ATALANTA

L'Atalanta continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo e, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, c'è stato un ritorno di fiamma per Kaan Ayhan. Il giocatore del Fortuna Dusseldorf non ha più la clausola rescissoria e il club tedesco chiede 10 milioni di euro, anche se i nerazzurri cercheranno di abbassare ulteriormente il prezzo del cartellino. In passato erano stati proposti 8 milioni di euro, ma la dirigenza tedesca chiese quasi il doppio. Ora i tempi sembrano essere maturi per poter intavolare una trattativa.

Robin Gosens è il primo obiettivo del Chelsea per rinforzare la corsia sinistra. A scriverlo quest'oggi è il quotidiano tedesco Kicker, che parla di una valutazione del cartellino di circa 30 milioni di euro. Gosens piace anche all'Inter, che dopo Hakimi cerca un titolare anche a sinistra, ma in questo momento in vantaggio c'è il Chelsea. Sulle tracce dell'ex Heracles anche Juventus e Hertha Berlino.

FIORENTINA

Spunta un nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Si tratta, stando a quanto riportato da Tuttosport di ALexander Sorloth, centravanti norvegese di proprietà del Crystal Palace ma oggi in prestito in Turchia al Tabzonspor. Il giocatore ha una valutazione di 25 milioni di euro e per il momento potrebbe essere una possibilità per i viola solo in caso di partenza di uno fra Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic.

HELLAS VERONA

Dopo le indiscrezioni che vi abbiamo raccontato questa mattina adesso è arrivato l'ufficialità: Ivan Juric ha rinnovato il suo contratto con l'Hellas Verona. Questo il comunicato del club scaligero: "Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver trovato la piena e soddisfacente intesa con mister Ivan Juric e i membri del suo staff per l’estensione dei rispettivi contratti per i prossimi tre anni, segnatamente sino al 30 giugno 2023".

CAGLIARI

Rafael e il Cagliari, a fine stagione sarà addio. Nessuna intesa per il rinnovo del contratto in scadenza il 31 agosto. Rafael quindi sarà libero di accasarsi da un’altra parte. E la Roma, come avevamo già raccontato nei mesi scorsi, resta vigile. C’è l’ipotesi di affidargli il ruolo di terzo portiere, perché Fuzato nella prossima stagione andrà a giocare per acquisire continuità. E anche il Cagliari, con l’addio probabile di Rafael, andrà alla ricerca di un altro portiere

PSG, TUCHEL CONFERMA L'ADDIO DI THIAGO SILVA. REAL MADRID, JOVIC PIACE AL MONACO. JAMES RODRIGUEZ SEMPRE PIU' LONTANO DALLA LIGA. IL LIVERPOOL LASCERA' PARTIRE KARIUS. CHELSEA, OCCHI SU TER STEGEN.

LIGUE 1

Thomas Tuchel, a margine dell'amichevole del suo PSG contro il Celtic, ha parlato del futuro di Thiago Silva, difensore in scadenza accostato nel recente passato anche alla Fiorentina e al Milan: "E' un nostro giocatore. E' il nostro capitano. Sicuramente affronteremo la cosa dopo la Champions League. Ora abbiamo altro a cui pensare. Sembra che andrà via, ma nel calcio non si può mai sapere"

LIGA

Secondo quanto riportato da Sport Bild, il futuro di Luka Jovic potrebbe essere in Ligue 1. Il calciatore serbo, in uscita dal Real Madrid dopo una stagione decisamente lontana dalle aspettative, è finito nel mirino di Niko Kovac, nuovo tecnico del Monaco, che vorrebbe portarlo al centro dell'attacco monegasco. L'attaccante, nelle ultime settimane, è stato accostato a più riprese sia al Napoli che al Milan.

Si torna a parlare di un futuro in Serie A per James Rodriguez. Il trequartista colombiano del Real Madrid, stando a quanto riportato dalla trasmissione spagnola El Chiringuito, sarebbe finito nel mirino del Milan, con tanto di proposta già recapitata ai Blancos più altre tre club del calibro di Inter, Manchester United e Benfica. Per il 29enne il Real Madrid ha fissato il prezzo a 32 milioni di euro.

Dopo l'ottima stagione disputata al Maiorca, il talento giapponese Takefusa Kubo potrebbe dover continuare lontano dalla casa madre del Real Madrid. Il giocatore infatti, ha molte richieste, con il Real Betis pronto a rilevarlo in prestito dopo la retrocessione dei maiorchini. A riportarlo è Mundo Deportivo.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Valencia ha annunciato di aver rinnovato il contratto del difensore Hugo Guillamón. Il giocatore, classe 2000, ha firmato fino al 30 giugno 2023, con una clausola risolutiva di 80 milioni di euro.PREMIER LEAGUE

Il Liverpool non è intenzionato a trattenere il portiere Loris Karius dopo l'addio anticipato dal Besiktas. Il portiere, tristemente ricordato dai tifosi Reds per la finale di Champions persa contro il Real Madrid, potrebbe ripartire dalla Ligue 1, con il Montpellier interessato ad acquistarlo in vista della prossima stagione. A riportarlo è la BBC.

Il Chelsea cambierà portiere in vista della prossima stagione con Lampard deciso a non puntare più su Kepa. Secondo il Daily Mail i Blues vorrebbero puntare sul numero uno del Barcellona Marc-Andre ter Stegen che però viene considerato come un affare "impossibile" dallo stesso quotidiano. Il Sun invece, punta su Areola del PSG come potenziale sostituto dello spagnolo.