Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Stefano Pioli sarà ufficialmente l'allenatore del Milan anche nelle prossime due stagioni: il tecnico parmigiano ha apposto stamane la firma sul rinnovo biennale proposto dal club rossonero come risposta ai grandi risultati raccolti dall'allenatore e dalla squadra dopo lo stop causato dal Coronavirus.

In caso di addio di Zlatan Ibrahimovic, il Milan ha già un piano B che porta a tre nomi. Il primo è quello di Mario Mandzukic, svincolato che era già stato cercato a gennaio proprio come alternativa allo svedese. Il secondo è Olivier Giroud che potrebbe lasciare il Chelsea per la troppa concorrenza. E il terzo che porta a Luka Jovic, assistito da Ramadani, frequentatore assiduo degli ambienti rossoneri. A riportarlo è Tuttosport.

Incontro in sede di circa un'ora e mezza tra la dirigenza del Milan e Tullio Tinti, agente di Matteo Gabbia che potrebbe andare in prestito dopo una stagione in prima squadra alle spalle dei titolari. Nel corso del colloquio s'è parlato anche del portiere Alessandro Plizzari, che piace molto alla Reggina neopromossa in Serie B.

Darien Males, attaccante classe 2001 di proprietà del Lucarna continua ad attirare l'interesse dei club italiani e dopo l'Atalanta e, soprattutto, l'Inter, anche la Juventus ha preso contatti col club svizzero per parlare del giovane talento. L'idea dei bianconeri sarebbe quello di mettere sul piatto una cifra più bassa rispetto ai 3 milioni richiesti dal Lucerna, circa 1 milione più bonus, aggiungendo però il prestito di uno dei giocatori della rosa della Juventus U23. Un inserimento che verrà discusso dagli svizzeri nelle prossime ore senza scordarsi però degli interessamento di Ausilio ma anche di quello di Sartori per l'Atalanta.

Socio in Italia del nuovo procuratore di Victor Osimhen, William D'Avila, il procuratore e intermediario della trattativa Andrea D'Amico ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' ha fatto il punto sul trasferimento del centravanti nigeriano dal Lille al Napoli: "E' un'operazione su cui c'è il silenzio finché non viene finalizzata, quindi io non posso aggiungere altro. Se arriva merito un caffè? Allora per me schiumato! (ride, ndr). Oggi pomeriggio? E' una cosa in definizione, ma non posso aggiungere altro. A Gattuso piacciono tutti giocatori forti, sono riusciti a fare un asse importante lui e Giuntoli, in modo tale da poter fare questo Napoli sempre più forte. Per Osimhen Napoli è la giusta piazza, non Liverpool"​​​​​​​.

Clamorosa indiscrezione di mercato rilanciata da Radio Rai, all'interno della trasmissione Zona Cesarini, dal collega Filippo Grassia. Jorge Messi, il padre di Lionel, l’uomo che gestisce i contratti della Pulce e ne amministra il patrimonio, è in procinto di trasferirsi a Milano. I primi di agosto prenderà possesso di un appartamento in un quartiere del capoluogo lombardo. Il futuro del numero 10 del Barcellona potrebbe dunque, sempre secondo Radio Rai, essere in Italia, con l'Inter indiziata numero uno.

I colleghi del Mundo Deportivo fanno però il punto sul trasferimento del padre di Lionel Messi, Jorge, a Milano. La Pulce non potrà andar via fino all'estate del 2021, non avendo attivato la clausola per andarsene in questa stagione. Pensare a un trasferimento, spiegano, è fantacalcio, fuori portata per tutte, italiane o inglesi.

A Verona si guarda ai giovani per continuare a crescere. Così nelle ultime settimane - sottolinea La Gazzetta dello Sport - si è piazzato in prima linea l’interista Lucien Agoume, centrocampista 18enne che all'Inter sgomita senza trovare spazio. E c’è un altro affare quasi in dirittura, l’approdo in gialloblù in prestito dalla Roma del 23enne difensore turco Mert Cetin.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da SportMediaset, Antonio Conte non sarebbe ancora soddisfatto del livello raggiunto dalla propria squadra e dopo le dichiarazioni sulla scarsa considerazione per il secondo posto, ora avrebbe chiesto alla società rinforzi di grande spessore per continuare a inseguire il sogno Scudetto. Per il centrocampo le idee portano ad Alaba e Kanté, mentre in attacco il nome preferito dal tecnico salentino è sempre quello di Edin Dzeko. Senza dimenticare l'apprezzamento, di vecchia data, per Vidal.

Markus Krosche, ds del Lipsia ha parlato a DPA delle intenzioni del club circa i giovani in prestito al club che non sono stati riscattati, per il momento almeno: “Sia Schick che Angelino vogliono giocare per il Lipsia. Stiamo lavorando per trovare una soluzione”. Il ceco non è stato riscattato dal club tedesco entro i termini stabiliti, e ora i due club devono rimettersi al lavoro per ricostruire una trattativa per far rimanere il giovane attaccante alla corte di Julian Nagelsmann.

Mario Balotelli al Como? Una voce di mercato che sembrava pura fantasia ma che Michael Gandler, ad dei lariani, ha confermato dalle colonne de La Provincia di Como: "C'è stato un contatto tra le parti, i rappresentanti di Balotelli si sono seduti per ascoltarci. Di più non posso dire".

E' molto attivo il Genoa sul mercato, parallelamente alla corsa salvezza. Dopo aver puntato Armin Gigovic, centrocampista 18enne svedese-bosniaco dell’Helsinborg - è tornato alla carica per un altro classe 2002, il difensore centrale argentino Bruno Amione, di proprietà del Belgrano. Si tratta di un ragazzo di prospettiva - sottolinea La Gazzetta dello Sport - descritto come il nuovo Romero. Operazione nuovamente calda dopo gli approcci di gennaio, da circa 3 milioni, da perfezionare dopo la salvezza dei liguri.

Luca Cigarini lascerà il Cagliari al termine della stagione. Alcuni diverbi nati alla vigilia della sfida con l'Atalanta e l'ennesima esclusione arrivata in vista della gara odierna contro la Lazio, sono i sintomi di un rapporto ormai freddissimo tra il giocatore, l'allenatore e il club. Si attende solo il 2 agosto per salutarsi senza rimpianti, con un addio consensuale che pare l'unico esito possibile. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Sono nelle mani del Watford le speranze di Premier per Juan Augustin Musso, il numero 1 dell’Udinese finito nei mesi scorsi nel mirino di Milan e Inter, lungamente alla ricerca di soluzioni per la porta. Ma il prezzo fatto dai Pozzo, non meno di 30 milioni, ha frenato bruscamente gli ardori delle milanesi e di conseguenza la voglia di una big di Serie A del 26enne portiere argentino. Così Musso - sottolinea La Gazzetta dello Sport - spera che il Watford (club sempre dei Pozzo) possa centrare una quasi miracolosa salvezza negli ultimi 90 minuti per salutare i friulani, che l’hanno lanciato nel calcio europeo. Altrimenti Juan continuerà a parare italiano.

MANCHESTER CITY, OCCHI SU BENNACER. REAL MADRID, SI VA AVANTI CON ZIDANE. VILLARREAL, ARRIVA LA FIRMA DI EMERY. CHELSEA, GIROUD RIMANE A LONDRA. LIPSIA, OCCHI PUNTATI SU RASHICA. PSG, THIAGO SILVA SPIEGA IL SUO ADDIO. ARSENAL, SI LAVORA AL RINNOVO DI AUBAMEYANG. C'È FIDUCIA PER IL COLPO WILLIAN. L'ATLETICO MADRID NON VUOLE SVENDERE OBLAK: SERVONO 120 MILIONI.

Ismaël Bennacer è una delle più grandi rivelazioni stagionali del Milan di Stefano Pioli. Il centrocampista algerino è sempre molto apprezzato dal Paris Saint-Germain, che avrebbe già inviato due offerte a rossoneri: una da 30 milioni di euro, l'altra da 40, ma il Diavolo ha resistito. Secondo Le10Sport, un altro top club sarebbe interessato all'ex Empoli: il Manchester City di Pep Guardiola, che può giocarsi la carta Riyad Mahrez. Il connazionale di Bennacer starebbe cercando di convincere il compagno di Nazionale a trasferirsi in Inghilterra, mentre Guardiola avrebbe già chiamato il 22enne per presentargli il progetto. Il Milan, però, è disposto ad ascoltare solo proposte superiori ai 50 milioni.

Thiago Silva, difensore del PSG, parla così del suo futuro e dell'imminente addio, al termine della stagione, con la squadra campione di Francia: "Non volevo andarmene, la decisione è stata presa. La rispetto, e la rispetterò fino alla fine". Nessuna conferma, ma pochi dubbi in merito al suo addio.

Zinedine Zidane resterà alla guida del Real Madrid anche nella prossima stagione. Non che ci fossero particolari dubbi, ma la vittoria della Liga ha dissipato anche la più piccola incertezza di Florentino Perez, che ha dichiarato "Zidane è una benedizione per il Real". Dopo l'ultima giornata di campionato, riporta Marca, i due avrebbero avuto un colloquio in cui è stata garantita la continuità del progetto tecnico.

La notizia era nell'aria già da diversi giorni, ora è arrivata l'ufficialità: Unai Emery è il nuovo tecnico del Villarreal. L'ex allenatore di Siviglia, PSG ed Arsenal prende il posto di Javi Calleja, esonerato nonostante il buon quinto posto raggiunto nell'ultimo campionato. Emery torna dunque in Spagna e ha firmato un contratto triennale.

Ospite di Infosport+, il centravanti del Chelsea Olivier Giroud, vicinissimo al trasferimento in Italia a gennaio (Lazio ed Inter lo hanno cercato a più ripresa, ndr), ora sembra definitivamente convinto a rimanere in UK: "A gennaio sono stato davvero vicino all'addio al Chelsea. Non giocavo, non ero felice e volevo andare via. Ma ora è tutto diverso".

Il rinnovo di Stefano Pioli e il mancato arrivo sulla panchina del Milan di Ralf Rangnick cambia ovviamente anche le strategie di mercato in casa rossonera. Alcuni nomi accostati al Diavolo nelle ultime settimane, infatti, potrebbero non essere più obiettivi: è il caso, riporta ala Bild, di Milot Rashica, l'attaccante del Werder Brema che piaceva tanto all'ex tecnico del Lipsia e che proprio il club tedesco vorrebbe acquistare per rinforzare l'attacco dopo l'addio di Timo Werner. Il giocatore ha un prezzo alto, superiore ai 20 milioni, mentre dalla Red Bull è finora arrivata solo un'offerta di 15.

L'Arsenal sogna un grande colpo direttamente dai rivali e concittadini del Chelsea. Non è un mistero infatti che nella fila dei Blues sia molto in dubbio il futuro di Willian, oggetto del contendere di vari top club e, stando a quanto riporta il Daily Mail, i Gunners sarebbero fiduciosi nel poter mettere a segno l'innesto. Gli estimatori sul suo conto, non mancano, soprattutto in terra d'Albione, dove anche il Manchester United sarebbe notevolmente interessato.

L'Atletico Madrid non ha alcuna intenzione di cedere Jan Oblak in questa finestra di calciomercato e, riporta il 'Daily Mail', ha fatto sapere al Chelsea e al Manchester United che darà via il portiere sloveno solo per i soldi della clausola rescissoria, ovvero 120 milioni di euro.