Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

INTER, DOPPIO COLPO: PRESI SANCHEZ E BIRAGHI. DALBERT PASSA ALLA FIORENTINA. IL NAPOLI ASPETTA ICARDI, VENERDI' NUOVA DEADLINE. JUVENTUS, MANDZUKIC HA DETTO NO AL PSG: EMRE CAN ANCORA POSSIBILE. MILAN, FRENATA TORINO-LAXALT, CONTATTI CON IL SASSUOLO. NAPOLI, OUNAS AL NIZZA: 2,5 MILIONI PER IL PRESTITO, 25 PER IL RISCATTO. IL VALENCIA HA CHIESTO HYSAJ. SAMPDORIA, SI AVVICINA SIMEONE. FIORENTINA, MURO DELL'UDINESE PER DE PAUL, SI RIAPRE RAPHINHA. ATALANTA, PRESO ARANA DAL SIVIGLIA, RECA PASSA ALLA SPAL. BOLOGNA, ECCO MEDEL A CENTROCAMPO

Giornata importante in casa Inter, con il club nerazzurro che ha accolto Alexis Sanchez e Cristiano Biraghi. Entrambi sono arrivati a Milano nella giornata di ieri, hanno sostenuto le visite mediche ed hanno firmato il contratto con i nerazzurri. Le due ufficialità dovrebbero arrivare nella giornata di oggi. Biraghi arriva dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, mentre Sanchez è arrivato in prestito secco, anche se c'è un accordo non scritto per un nuovo biennale. Contemporaneamente è arrivata la cessione, in prestito secco, di Dalbert alla Fiorentina: anche in questo caso l'ufficialità è prevista per la giornata di oggi.

Il Napoli continua a tendere la mano a Mauro Icardi. Come raccolto da TMW il club di De Laurentiis ha fatto una nuova proposta a Wanda Nara, moglie-agente del giocatore, ed agli intermediari di mercato. Ad oggi il giocatore continua a non essere convinto, ma il Napoli spera ed per questo motivo non è ancora arrivata l'accelerata definitiva per Fernando Llorente. Il club partenopeo aspetterà fino a venerdì 30, poi virerà su Llorente una volta per tutte.

Proseguono i contatti per la possibile uscita di Emre Can dalla Juventus. La destinazione PSG sembra possibile per il centrocampista mentre Mario Mandzukic ha dato la sua risposta ai parigini, rifiutando l'offerta del club transalpino. Il croato, peraltro, era stato anche proposto alla Roma, oltre a Rugani, ma i giallorossi una volta ceduto Schick andranno come già noto su Nikola Kalinic.

C'è stata una frenata nella trattativa che avrebbe dovuto portare Diego Laxalt al Torino. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW infatti, non è stato trovato l'accordo con il club di Cairo. Nella giornata di oggi ci sono stati dei contatti con il Sassuolo: il futuro di Laxalt quindi, potrebbe essere neroverde e non granata.

Il Nizza, stando a quanto da noi raccolto, ha definito l’acquisto di Adam Ounas, preso con la formula del prestito oneroso: 2.5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25. La società francese ha superato la concorrenza del Cagliari e regalato così il primo colpo del nuovo corso Ratcliffe, patron del club da appena due giorni: scambio di documenti in corso tra i club, l'affare è praticamente da considerarsi concluso.

Il Valencia, alle prese con l'infortunio di Piccini (per lui infortunio alla rotula ed almeno 5 mesi di stop), è costretto a tornare sul mercato alla ricerca di un terzino di livello. Secondo quanto riportato da Sky infatti, il club spagnolo ha chiesto al Napoli Elseid Hysaj: il terzino albanese potrebbe arrivare in prestito, con l'obbligo di riscatto che scatterebbe a determinate condizioni.

Con Gregoire Defrel ormai ad un passo dal Sassuolo, la Sampdoria si è fiondata su Giovanni Simeone. Secondo quanto raccolto da TMW, il Cholito, che ha dato il suo gradimento al trasferimento, può arrivare alla corte di Di Francesco in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni.

Con la possibile cessione di Giovanni Simeone alla Sampdoria, la Fiorentina è pronta a regalare a Montella un nuovo giocatore in attacco. Il primo obiettivo resta Rodrigo De Paul dell'Udinese, ma i friulani adesso fanno muro e non hanno intenzione di trattare con i viola. Discorso diverso per Raphinha dello Sporting Club: l'operazione potrebbe andare in porto per una cifra complessiva di 20 milioni di euro.

Atalanta B.C. comunica di aver acquisito dal Siviglia il calciatore Guilherme Arana a titolo temporaneo con diritto di opzione.

S.P.A.L. srl comunica sul proprio sito ufficiale di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive di Arkadiusz Reca. L’esterno di centrocampo arriva in biancazzurro a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore della SPAL e contro-opzione a favore dell’Atalanta. Nazionale polacco classe ’95, ha militato nelle fila dei nerazzurri nella scorsa stagione dopo l’esperienza triennale con il Wisla Plock. Reca conta attualmente 4 presenze con la Nazionale maggiore della Polonia.

Gianelli Imbula si avvicina al Lecce. Come anticipato da TMW, nei giorni scorsi c'è stato il primo sondaggio per il centrocampista classe '92 e ieri era attesa quindi la risposta dello Stoke City. Nelle ultime ore è arrivato il via libera dei Potters, adesso manca solo sì del giocatore.

Il Bologna ha un sogno nel cassetto: avere a disposizione per la sfida contro la SPAL di venerdì sera il centrocampista Gary Medel. Il cileno - riporta viaemilianews.com - è sbarcato ieri mattina a Venezia accolto da Marco Di Vaio che lo ha accompagnato a Bologna, dove ha svolto le visite mediche di rito.

REAL MADRID, NAVAS VICINO AL PSG. I PARIGINI PRONTI ALL'OFFERTA PER ERIKSEN DEL TOTTENHAM. CHELSEA, LAMPARD BLINDA ABRAHAM: RINNOVO FINO AL 2024. BAKAYOKO PUO' TORNARE AL MONACO

Keylor Navas sta vivendo le sue ultime ore da giocatore del Real Madrid. Il portiere dei Blancos, come riportato dal quotidiano La Nacion, è vicino alla firma con il Paris Saint-Germain. Le trattative sono in fase avanzata e il giocatore, nei prossimi giorni, viaggerà verso la capitale francese per poter effettuare le visite mediche e firmare l'accordo con i parigini.

Christian Eriksen può lasciare il Tottenham e sul calciatore danese c'è anche il Paris Saint-Germain. L'eventuale partenza di Neymar, come riportato da Le10Sport, potrebbe spingere Leonardo a fare un'offerta ai londinesi. Secondo le indiscrezioni riportate dalla Francia, per convincere gli Spurs serviranno almeno 50 milioni di euro.

Franck Lampard, nuovo manager del Chelsea, vuole blindare Tammy Abraham. L'attaccante dei Blues, come riportato dal Daily Telegraph, riceverà una proposta per adeguare il suo contratto. Al momento il giocatore percepisce 50mila euro a settimana e probabilmente riceverà un ingaggio quasi raddoppiato. Inoltre verrà prolungata la scadenza dell'accordo, dal 2022 al 2024.

Il futuro di Tiemouè Bakayoko potrebbe essere al Monaco. Secondo quanto riportato da Sky Sport il centrocampista è Milan potrebbe tornare nel Principato nel corso dei prossimi giorni, visto che il club monegasco ha contattato il Chelsea per chiedere informazioni e il discorso sta andando avanti.