Petagna forza dieci: la SPAL e il bomber che non ti aspetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima volta in doppia cifra. Quella del Mapei non potrà mai essere ricordata come una partita come le altre da Andrea Petagna, che oltre a trasformare il rigore del definitivo 1-1 contro il Sassuolo ha infatti raggiunto quota dieci reti in questo campionato.

Un bel traguardo per l'attaccante della SPAL, una risposta secca a tutti coloro che così a lungo gli avevano rimproverato la mancanza di concretezza sotto porta. Invece, sono già dieci le marcature del classe '95 alla sua nuova avventura in maglia estense. Mai così bene aveva fatto, non solo in Serie A, ma in tutto il calcio professionistico.

Se nelle ultime due stagioni con l'Atalanta Petagna aveva infatti realizzato rispettivamente cinque e sei reti, il suo record personale di gol risaliva al 2015-2016, quando con l'Ascoli aveva timbrato il cartellino sette volte in cadetteria. Statistiche nettamente migliorate in quel di Ferrara, grazie alla cura Semplici e alla fiducia totale concessagli dalla SPAL, che in estate se lo è portato a casa con un'operazione complessiva da ben 15 milioni di euro.

Petagna a quota dieci, dunque. Un punto di partenza e non certo di arrivo. Perché c'è una salvezza da strappare con gli artigli, proprio a suon di esultanze. E per ripagare, ancora e ancora una volta, chi non ha avuto paura di scommettere con forza su di lui.