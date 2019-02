Le pagelle della SPAL - Petagna da record, Bonifazi continua a crescere

Sassuolo-SPAL 1-1 (43' Peluso, 68' Petagna)

© foto di Federico Gaetano

Gomis 6 - Titolare a sorpresa al posto di Viviano, il portiere italo-senegalese non compie grandi parate quest'oggi. Regolare amministrazione.

Cionek 6 - Spinge poco sulla fascia destra, badando più che altro a contenere le avanzate del Sassuolo. Ci riesce bene, soprattutto nel secondo tempo.

Felipe 6 - Gestisce bene gli attaccanti avversari e sfiora il 2-1 con un gran colpo di testa sugli sviluppi di un corner che si infrange sfortunatamente sul palo. C'è però anche una pecca, visto che perde Peluso in occasione del gol neroverde.

Bonifazi 6,5 - Altra prova di sostanza per il centrale classe '96, che annulla Matri nel primo tempo e gioca una ripresa ordinata e senza sbavature. Il suo processo di crescita continua.

Fares 5,5 - Corsa e tanto dinamismo sulla fascia sinistra, anche se stavolta raramente riesce a sfondare come suo solito.

Valoti 5,5 - Qualche scelta di tempo sbagliata e nessuna giocata in grado di incidere sul match, era sicuramente andato meglio contro la Fiorentina (Dall'87' Dickmann s.v.).

Missiroli 6 - Cresce alla distanza insieme a tutta la SPAL e nel finale fa 'ammattire' Duncan, rimediando in appena quattro minuti il doppio giallo del centrocampista avversario. Poco brillante, ma comunque capace di non farsi tradire dall'emozione contro la sua ex squadra.

Murgia 6 - Nessuno spunto eccelso, ma tanta preziosa quantità in mezzo al campo.

Kurtic 6 - Non sfigura affatto nell'inedito ruolo di laterale sinistro, dimostrandosi per l'ennesima volta una pedina fondamentale nello scacchiere estense.

Floccari 6,5 - Battaglia con la difesa avversaria nel primo tempo, mentre nella ripresa ha il grande merito di conquistare il rigore che porta al pareggio della SPAL (Dal 75' Antenucci 6 - Cerca di completare la rimonta della SPAL nel finale di gara, pur senza riuscirci).

Petagna 7 - Freddo e concreto dal dischetto, arriva per la prima volta in doppia cifra in carriera (10 reti finora in questa stagione) proprio grazie al rigore trasformato al Mapei (Dal 90' Paloschi s.v.).