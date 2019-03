© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Partita dai preliminari di Champions League come seconda classificata del campionato ceco, è retrocessa in Europa League dopo due sconfitte. In un girone livellato e insidioso ha avuto la meglio del più quotato Bordeaux e del Copenaghen vantando una super difesa che ha incassato solamente tre reti. Una caratteristica confermata ai sedicesimi, contro il Genk, ma non certo agli ottavi, dove è stato l'attacco a risplendere, con 6 gol al quotatissimo Siviglia.

Europa League

Slavia Praga-Dinamo Kiev 1-1

Dinamo Kiev-Slavia Praga 0-0

Slavia Praga-Bordeaux 1-0

Zenit-Slavia Praga 1-0

Copenaghen-Slavia Praga 0-1

Slavia Praga-Copenaghen 0-0

Bordeaux-Slavia Praga 2-0

Slavia Praga-Zenit 2-0

Sedicesimi di finale

Slavia Praga-Genk 0-0

Genk-Slavia Praga 1-4

Ottavi di finale

Siviglia-Slavia Praga 2-2

Slavia Praga-Siviglia 4-3