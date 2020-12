Speciale agenzie - Lian Sports, da Koulibaly a Pjanic: Italia mercato privilegiato per Ramadani

vedi letture

Oggi TMW racconta i profili che scrivono la storia del calciomercato. Un approfondimento ogni 30 minuti nello Speciale Agenzie

Negli ultimi anni, la Lian Sports & Partners si è posizionata al vertice della piramide che raccoglie le principali agenzie di procuratori del mondo. A raccontarlo è la prestigiosa rivista Forbes, che posiziona la Lian Sports al terzo posto in fatto di palco giocatori e fatturati generati, subito alle spalle di Stellar Football (di Jonathan Barnett) e Gestifute (di Jorge Mendes).

Le origini e la sua struttura - La Lian Sports ha due soci fondatori: uno è Fali Ramadani, agente noto e conosciuto per le decine di operazioni che ogni anno chiude con i club italiani. L'altro è Nikola Damjanac, ex portiere fra le altre del Partizan Belgrado che dopo il ritiro nel 2005 ha scelto di intraprendere la strada del procuratore proprio al fianco di Ramadani. Con loro tanti agenti ed ex dirigenti, fra i quali spicca Pedro Pereira: per lui un passato in club prestigiosi come Braga, Fiorentina e Nottingham Forest, prima di entrare a far parte della Lian Sports nel 2016. La sede centrale dell'agenzia è in Irlanda, il mercato battuto con attenzione e capillarità è quello europeo a 360°. Ma le operazioni dell'agenzia arrivano anche in Cina.

I big di ieri e di oggi - Leggendo i nomi presenti nella scuderia Lian Sports, si capisce perché l'agenzia si posiziona al top: in Italia gli assistiti sono di primo piano. Kalidou Koulibaly, Ante Rebic, Nikola Milenkovic, Nikola Maksimovic, Nikola Kalinic, Diego Demme, Marko Rog e Samir Handanovic. All'estero, se possibile, la portata dei nomi cresce ancora: Miralem Pjanic, Luka Jovic, Leroy Sané, Marcos Alonso, Jerome Boateng. Ma pure Zakaria, Kostic, Nastasic, Seferovic, Jovetic, Ljajic e Brekalo.

Il lavoro coi giovani - Una filosofia ben precisa, quella della Lian Sports in fatto di giovani: pochi, ma top talent e dal sicuro avvenire. Alcuni nomi? Il primo e più appariscente è Luka Romero. Talento classe 2004 del Maiorca che in Spagna si è già guadagnato il soprannome di 'nuovo Messi' dopo esser stato il debuttante più giovane della Liga: 15 anni e 219 giorni. Ma fra i diamanti della scuderia c'è pure Filip Stevanovic, attaccante classe 2002 del Partizan Belgrado. Con loro, anche il baby della Fiorentina Tofol Montiel.

Le intermediazioni - La Lian Sports è però attivissima anche sul mercato delle intermediazioni. Tante e importanti, quelle concluse nelle ultime sessioni di mercato. L'elenco sarebbe infinito, ma per far capire la gerarchia dell'agenzia basta citarne due: l'ultima, Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus. Proprio con i bianconeri, però, nel recente passato il rapporto si era consolidato con la costruzione dei presupposti per l'arrivo di Maurizio Sarri dal Chelsea.