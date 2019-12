"Attenta Juve: il Manchester United vuole rubarti Haaland". Sportmediaset.it, nella sua homepage natalizia, si concentra sul futuro del giovane bomber del RB Salisburgo, Erling Braut Haaland.

I bianconeri sono in vantaggio per il classe 2000, autore in questa stagione di ben 28 reti in 22 presenze soltanto finora, ma i Red Devils offrono un ingaggio monstre da ben 13 milioni di euro a stagione. Una proposta quasi irrinunciabile, che la 'Vecchia Signora' difficilmente riuscirà a pareggiare. La trattativa è pronta così a entrare nel vivo già in questi giorni, l'agente del calciatore Mino Raiola ha ottimi rapporti con entrambi i club e tutto può ancora succedere.