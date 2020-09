Un mese alla fine del mercato: cosa può fare l'Udinese, in attesa di offerte per i gioielli

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle big europee.

Cosa ha fatto finora. Ha rinnovato le fasce, potenzialmente: dal Boca Juniors è arrivato a titolo gratuito il laterale destro Nahuel Molina. Dall'AZ Alkmaar in prestito l'esterno sinistro Thomas Ouwejan. Ha convinto Luca Gotti, dopo un anno di tira e molla sul suo ruolo di allenatore a tutti gli effetti. In uscita, 10 milioni per Seko Fofana, a sorpresa al Lens in Francia. Tra i titolari dell'ultima stagione, ha salutato anche Ken Sema, tornato al Watford e quindi comunque rimasto in famiglia. Ma non in bianconero.

Cosa deve fare. Tanto dipende da Rodrigo De Paul e Kevin Lasagna, i due pezzi pregiati sui quali finora non si registrano affondi concreti: l'affare che dovrebbe portare l'argentino al Leeds è ancora in stand-by, anche perché il fantasista aspetta le big della Serie A. Il centravanti piace a diversi club, tra cui Atalanta e Napoli, ma anche qui la trattativa non è mai entrata nel vivo. Altro gioiello è Juan Musso, che piace molto alla Roma, ma i giallorossi non hanno ancora sistemato la questione Pau Lopez. In uscita, Scuffet è vicino allo Spezia. Rimarrà a Udine, invece, Mandragora. Lo stallo in uscita blocca inevitabilmente le possibili entrate: in difesa piacciono Bonifazi e Sorensen, in attacco l'ultima idea porta all'elvetico Zeriqi, ma anche Favilli è un nome gradito.

Il probabile undici. (3-5-2): Musso; Troost-Ekong, Becao, Samir; MOLINA, Jajalo, Walace, De Paul, OUWEJAN; Lasagna, Okaka. All: Gotti (confermato).