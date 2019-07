Via al mercato, Bologna: rivoluzione difesa. Pulgar, pericolo clausola

© foto di Federico Gaetano

Tuttomercatoweb.com vi accompagna, in questo 1 luglio, prima giornata ufficiale del calciomercato estivo 2019/2010, nei rumors, nelle ufficialità e nelle trattative che le venti società di Serie A stanno portando avanti. Oltre ai consueti aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti anche club per club, per valutare tutto su entrate e uscite che presidenti e direttori sportivi stanno portando avanti anche in queste ore.

Entrate Dopo quella di Mattiaa Bani, è attesa l'ufficialità per il giapponese Takehiro Tomiyasu in arrivo dal Saint-Truiden a titolo definitivo, rivoluzione totale in difesa. Preso Stefano Denswil dal PSV Eindhoven, a centrocampo invece è a un passo Jerdy Schouten dall'Excelsior. In attacco pressing per Christian Kouamé del Genoa ma il Grifone resiste nonostante il pressing, per Ilija Nestorovski c'è invece l'Udinese. Tra i grandi obiettivi c'è anche Simone Verdi del Napoli sul quale però il club di Saputo è indietro. Sugli esterni, invece, Haitam Aleesami del Palermo e Federico Dimarco dell'Inter i nomi caldi. Già ufficiale l'acquisto di Riccardo Orsolini e i riscatti di Nicola Sansone e Roberto Soriano.

Uscite Tutti su Erick Pulgar: ha la clausola da 12 milioni che tutti vogliono attivare, dall'Inter al Napoli, dalla Roma al Siviglia fino all'Arsenal. Tanti i nomi che Sabatini dovrà piazzare: davanti potrebbe avere nuove chance Mattia Destro, in uscita Diego Falcinelli e Felipe Avenatti. Dietro, via Filip Helander, il club ascolta proposte anche per Nehuen Paz e Ibrahima Mbaye.