© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Rapporto tornato alla normalità o quasi. La Repubblica oggi in edicola fotografa il rapporto tra Mauro Icardi e lo spogliatoio dell'Inter. Non ci sono più rapporti conflittuali tra il bomber argentino e altri calciatori: solo rapporti freddi con altri quattro tesserati, non tutti slavi.

In queste settimane - si legge - è stato bravo a stemperare Radja Nainggolan, calciatore che ha avuto un ruolo determinante per il reinserimento di Icardi nello spogliatoio nerazzurro.