Il ballo delle date per la ripartenza del campionato. E la UEFA è pronta a spostare il finale

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul ballo delle date in vista della possibile ripresa della Serie A. Serve ripartire tra il 7 e il 14 giugno, la UEFA sarebbe anche disponibile ad allontanare anche il traguardo del 2 agosto per la fine della stagione. Servono però dei numeri di riferimento, il calendario è sì schiavo dell'epimdemia ma al pallone serve poter strutturare un possibile programma per la ripartenza.