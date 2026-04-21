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Il Como si butta via, in finale arriva l'Inter: tra poco Fabregas in conferenza stampa
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Il Como subisce ancora la rimonta dell'Inter e saluta la finale di Coppa Italia. I lariani avanti 0-2 si fanno rimontare negli ultimi venti minuti di gara, buttando via il biglietto per Roma. Tra poco l'allenatore del Como Cesc Fabregas interviene in conferenza stampa
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