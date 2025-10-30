Il digiuno di Seba Esposito è finito: ritorno al gol in Serie A 23 gare dopo l'ultima volta

Nonostante una serata amara, in cui è arrivata la sconfitta per 1-2 in casa contro il Sassuolo, il Cagliari può consolarsi con il ritorno al gol di Sebastiano Esposito, il primo effettuato in questa stagione. Dopo aver già segnato nel primo tempo prima che il VAR annullasse la rete per un (netto) fuorigioco, il numero 94 dei rossoblù si è ripetuto nella ripresa effettuando un movimento da centravanti vero e premiato dal compagno di squadra Mattia Felici, che con un preciso filtrante lo ha messo davanti alla porta. Un gol che, ironia della sorte, è pressoché identico a quello che qualche settimana fa fece il fratello Pio proprio al Cagliari.

Una rete che non è servita ai sardi per riacciuffare gli avversari ma che almeno ha permesso al classe 2002 di ritrovare un gol che in Serie A gli mancava da ben 23 partite. Più precisamente da quel 19 gennaio quando giocò contro l'Inter, sua ex squadra. In mezzo alla delusione, dunque, il gol di Seba Esposito resta una piccola nota positiva. Il sorriso del giovane attaccante, dopo mesi difficili, è forse il miglior segnale in un momento veramente grigio per la formazione rossoblù, reduce da cinque gare consecutive senza successi e da tre sconfitte di fila tra le mura amica.

Al termine del match il tecnico Fabio Pisacane ha detto a proposito del ritorno al gol di Esposito: "Questo è quello che dobbiamo mettere dentro e portare a casa da una sconfitta, è importante che Seba si sia sbloccato. Nel primo tempo ne era arrivato un altro, peccato per il fuorigioco perché poteva cambiare l'inerzia della gara. Spero che si sblocchino anche gli altri giocatori offensivi, perché abbiamo bisogno dei loro gol".