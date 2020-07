Il Genoa spaventa Handanovic, ma Lukaku fa la differenza: Inter avanti 1-0 al 45'

Avvio ad armi pari, poi irrompe Romelu Lukaku. Il primo tempo di Genoa-Inter finisce sul risultato di 1-0 per i nerazzurri. Decide, al momento, la rete siglata poco dopo la mezz’ora dal centravanti belga.

A VISO APERTO -

Al netto del risultato, la prima frazione di gioco è stata molto equilibrata. Parte forte il Genoa, subito pericoloso con Pinamonti. Poi cresce l’Inter, che si affaccia dalle parti di Perin con Lautaro, Eriksen e soprattutto Brozovic. Le due squadre si attaccano e si sfidano senza paura, seppur con armi diverse: gli ospiti spingono soprattutto sulle fasce, i padroni di casa puntano sul lancio lungo per le due giovani torri (Favilli e Pinamonti) lì davanti

LUKAKU FA 22 E LA SBLOCCA -

Fino al 34’, l’Inter ha segnato 18 gol di testa in questo campionato. Ma il conto è da aggiornare: Biraghi sfonda a sinistra e crossa sul secondo palo. Zapata sembra un fuscello al cospetto di Lukaku (corpo a corpo vigoroso ma giudicato regolare) che da due passi batte l’incolpevole Perin. Gol numero 19 di testa per i nerazzurri, numero 22 per Romelu (che sale a 28 in stagione, la sua migliore in carriera). Nel finale, brividi per Handanovic: duro fallo di Gagliardini su Behrami, punizione dal limite per il Genoa. La batte Jagiello, il cui tiro finisce di poco a lato del palo alla sinistra del portiere sloveno. Non basta a pareggiare, ma il Genoa c’è.