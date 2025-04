Il gol di Jovic fa la differenza nel derby: Milan avanti 1-0 sull'Inter al 45'

Il Milan concretizza l’unica vera occasione costruita, l’Inter non concretizza una mole di gioco superiore - per quanto non spettacolare -: è il gol di Luka Jovic a fare la differenza nel primo tempo del derby di Milano, bagnato dalla pioggia insistente su San Siro. In virtù dell’1-1 maturato nella semifinale di andata, questo risultato porterebbe i rossoneri (che hanno le danze anche in tre dei quattro precedenti derby stagionali) di Sergio Conceicao in finale di Coppa Italia, mentre Simone Inzaghi vedrebbe sfumare il primo possibile trofeo del triplete che i nerazzurri inseguono. Ma mancano (almeno) 45 minuti.

Dimarco sulla traversa. Il Milan ha studiato il Bologna e pressa alto, l’Inter prova a uscire affidandosi al palleggio mentre Leao inizialmente sbatte su Bisseck. La prima mezza occasione di serata è una corsa di Darmian, che strozza la conclusione: nessun timore per Maignan. Al 20’ la tifoseria organizzata nerazzurra - sempre in sciopero nei minuti iniziali - inizia a cantare e Barella inventa per Lautaro: di Dimarco il tiro più pericoloso, ma il gioco era fermo per fuorigioco del Toro sul lancio del compagno. Due minuti dopo la traversa salva Maignan sulla stoccata di Dimarco, innescato dai soliti Barella e Lautaro.

La sblocca Jovic. La partita resta pressoché uguale a se stessa, alla mezz’ora Lautaro inizia un’azione che poi lui spreca: bella la sponda di Taremi, primo segnale dall’ex Porto fin lì inesistente. Non sbaglia, invece, Luka Jovic: al primo tiro, il Milan la sblocca. L’1-0 nasce proprio dal centravanti serbo, che rifinisce a centrocampo e poi corre in area: la palla nel frattempo arriva a Jimenez, cross dalla destra e stacco del serbo su Darmian. Nulla da fare per Martinez. La reazione dell’Inter è affidata a un piattone di Bisseck e a una conclusione di Mkhitaryan su un rimpallo, in entrambi i casi da fuori e fuori dallo specchio.