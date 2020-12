Il Milan è Ibra-dipendente? Senza lo svedese 7 vittorie e un pari in 8 partite

Milan Ibra-dipendente? Non si direbbe affatto. Precisiamo: l'arrivo dello svedese è stato determinante per il cambio di mentalità della squadra, che è prima in Serie A, con merito, soprattutto grazie al suo fuoriclasse. Che evidentemente ha portato una mentalità vincente a tutto il collettivo, che ha dimostrato di poter camminare con le proprie gambe. I numeri dicono che nelle quattro partite di campionato in cui è stato assente il Milan ha ugualmente vinto. A queste aggiungiamo le partite di coppa, con un successo ai rigori, due successi nei 90' e un pari:

Preliminari Europa League

Milan-Bodo/Glimt 3-2

Rio Ave-Milan 10-11 dcr

Europa League

Lille-Milan 1-1

Milan-Celtic 4-2

Serie A

Crotone-Milan 0-2

Milan-Spezia 3-0

Milan-Fiorentina 2-0

Sampdoria-Milan 1-2