Il Milan è pronto per l'iscrizione della squadra Under 23. L'allenatore sarà Bonera

Tutto pronto in casa Milan per l'iscrizione della squadra Under 23 nel campionato di Serie C. Il club rossonero aspetta solo un cenno dalla Lega Pro per poter iscrivere la sua seconda squadra ma ha già sistemato tutti i dettagli, compreso l'allenatore: sarà Daniele Bonera, allenatore che in questo momento è a Perth, in Australia, per guidare il Milan nella sfida amichevole contro la Roma che si terrà il 31 maggio.

Di seguito i convocati del Milan per l'amichevole che si giocherà il 31 maggio

Portieri: Nava, Sportiello, Torriani.

Difensori: Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Jiménez, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

Centrocampisti: Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders, Zeroli.

Attaccanti: Giroud, Jović, Okafor.