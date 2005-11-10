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Bonera riparte dalla Pro Vercelli: sarà in nuovo tecnico. Firmato un biennale

Bonera riparte dalla Pro Vercelli: sarà in nuovo tecnico. Firmato un biennale TUTTOmercatoWEB
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 11:51Serie C
Dopo l'esperienza al Milan Futuro per l'ex difensore c'è la ripartenza dal club piemontese

F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare di aver affidato la responsabilità tecnica della Prima Squadra a Daniele Bonera, che ha sottoscritto un contratto biennale con il Club dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2028.

Classe 1981, Bonera vanta una carriera da calciatore di altissimo livello. Cresciuto nel Brescia, ha successivamente vestito le maglie di Parma, Milan e Villarreal, collezionando oltre 350 presenze tra Serie A, competizioni europee e Liga spagnola. Nel corso della sua carriera ha conquistato, tra gli altri trofei, la UEFA Champions League, la Serie A, la Supercoppa UEFA, la Supercoppa Italiana e la Coppa del Mondo per Club FIFA con il Milan. Ha inoltre indossato la maglia della Nazionale Italiana in 16 occasioni.

Conclusa la carriera da calciatore, ha intrapreso il percorso da allenatore all’interno del Milan, facendo parte dello staff tecnico di Stefano Pioli e contribuendo alla conquista dello Scudetto nella stagione 2021/2022. Successivamente ha assunto il ruolo di allenatore del Milan Futuro, il progetto Under 23 del club rossonero.

La Società è estremamente soddisfatta di accogliere Daniele Bonera a Vercelli e guarda con grande fiducia al futuro. La sua esperienza ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale, unita alla sua conoscenza dei processi di crescita e sviluppo dei giovani talenti, rappresenta un elemento di grande valore per il percorso intrapreso dal Club.

Il Presidente Ludovic Deléchat ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di accogliere Daniele Bonera nella famiglia della Pro Vercelli. Fin dai primi colloqui siamo rimasti colpiti dalla sua competenza, dalla sua visione del calcio e dalla sua grande voglia di costruire un progetto ambizioso. Cercavamo un allenatore che condividesse i nostri valori, la nostra mentalità e la nostra volontà di far crescere il Club nel lungo periodo, e siamo convinti di aver trovato la persona giusta.

Daniele porta con sé un'esperienza straordinaria maturata ai massimi livelli del calcio mondiale, sia da calciatore sia da allenatore. Ha vinto trofei prestigiosi, ha lavorato in uno dei club più importanti al mondo e ha contribuito alla crescita di numerosi giovani talenti. La sua conoscenza del calcio italiano, la sua professionalità e la sua leadership rappresentano qualità fondamentali per il nostro progetto.

La nostra ambizione è chiara fin dal nostro arrivo alla guida della Pro Vercelli nel maggio 2025: costruire una società moderna, sostenibile e competitiva, capace di valorizzare i giovani talenti e di riportare progressivamente la Pro Vercelli ai livelli che la sua storia e i suoi tifosi meritano. In questo primo anno abbiamo già posto basi importanti per il futuro del Club e siamo convinti che Daniele rappresenti la guida ideale per accompagnarci nella prossima fase di crescita e contribuire a realizzare gli obiettivi che ci siamo posti."

Con l'arrivo di Daniele Bonera, la Pro Vercelli aggiunge al proprio progetto una figura di grande esperienza, competenza e ambizione. La Società gli rivolge il più caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni alla guida delle Bianche Casacche.

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