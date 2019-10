Il Napoli non sfrutta l'occasione: 1-1 con la SPAL e Juve a +6

© foto di Insidefoto/Image Sport

Occasione buttata per il Napoli, dopo i pareggi di Juventus e Inter arrivati nella giornata di ieri e distanza invariata dalle prime due posizioni della classifica. Primo tempo con tante emozioni e con due gol tra SPAL e Napoli al Mazza, con gli ospiti in vantaggio dopo nove minuti con Milik e pareggio di Kurtic al 15' su assist di Strefezza. Nel finale di tempo rigore prima concesso e poi annullato ai partenopei, con il tocco di mano di Vicari che però non aumentava il volume del corpo.

MIRACOLO DI OSPINA E PRIMI CAMBI - Splendida parata di Ospina dopo cinque minuti della ripresa. Un vero e proprio miracolo quello del portiere colombiano che ha impedito a Vicari di portare in vantaggio di suoi. Calcio d'angolo dalla sinistra e colpo di testa in anticipo del centrale estense con l'estremo difensore del Napoli che ha tolto la palla da sotto la traversa con un colpo di reni che è valso come un gol. Al 54' primo cambio per il Napoli con Fabian Ruiz che ha preso il posto di uno spento Elmas. Al 55' fuori Igor e dentro Chonek nella SPAL. Squillo del Napoli al 61': sinistro da fuori di Fabian Ruiz deviato però da un difensore, con il pallone che è finito alto sulla traversa. Allo stesso minuto secondo cambio per Semplici, con Floccari che ha preso il posto di Paloschi. Occasione per Milik poi al 65', con il polacco lanciato verso la porta ma chiuso alla grande da Vicari.

PALO NAPOLI - Al 70' fuori l'infortunato Malcuit, portato fuori dai medici, e dentro José Maria Callejon, mentre al 72' cambio in attacco per Ancelotti che inserisce altri centimetri, quelli di Llorente, al posto di un evanescente Mertens, incapace di essere pericoloso per tutta la partita. Occasionissima per i partenopei al 74': passaggio centrale di Insigne dalla sinistra, velo di Milik e tiro da fuori di Fabian Ruiz che si stampa sul palo a Berisha battuto. Sfortunato lo spagnolo. Al 77' ultimo cambio per la SPAL con Valoti che ha preso il posto di Kurtic.

IL FINALE - All'81' occasionissima per il Napoli: cross basso all'indietro di Insigne e colpo a botta sicura di Milik con Berisha strepitoso a respingere. Negli ultimi minuti, compresi i sei di recupero, gli azzurri provano a spingere sull'acceleratore senza però essere pericolosi dalle parti di Berisha, se non al 95' con il colpo di testa di Llorente su cross di Milik finito però a lato di molto. Tanto rammarico nelle fila della squadra di Ancelotti, con un altro pareggio che rallenta la corsa verso le prime posizioni della classifica (la Juve resta a +6). Dall'altra parte punto fondamentale per la classifica e per il morale per la SPAL, che raggiunge il Brescia restando comunque in zona retrocessione.