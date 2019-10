Il riscatto di Federico Bernardeschi è nelle mani di Maurizio Sarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Era stato trasformato fludificante, poi interno. Era tornato esterno, adesso trequartista, pure con un passaggio Nazionale da falso nueve. Pochi sarti, tanti abiti tattici per Federico Bernardeschi, ancora alla ricerca della sua dimensione. E in fondo il problema è qui. In una posizione che ancora non è definita e quanto sei jolly, sei tutto ma rischi di non esser mai completo. Per questo la missione di Maurizio Sarri, con un giocatore che anche oggi tra necessità e virtù sarà in campo contro il Genoa, è questa. Disegnargli il vestito migliore e farglielo indossare con costanza, con abitudine. Per migliorarlo nei dettagli e nelle rifiniture, per il grande salto c'è tempo.

Un solo acuto La media voto stagionale di Tuttomercatoweb.com di Bernardeschi non ne rispecchia certo il valore assoluto, 5.5. L'unico acuto stagionale è arrivato in Champions League, quando Sarri lo ha preferito ad Aaron Ramsey contro il Bayer Leverkusen. I suoi strappi, la capacità dell'ex viola di creare l'uno contro uno, è risultata decisiva contro le Aspirine e Berna ha pure segnato. Col Genoa tornerà dietro le due punte, in uno schema dove però potrà anche allargarsi sulla destra, portando l'attacco anche a tre a seconda delle fasi di gioco. In cerca della sua esatta dimensione.