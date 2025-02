Il tocco d’artista di Soulé regala tre punti pesanti alla Roma

vedi letture

Al Tardini la Roma conquista un'altra vittoria fondamentale, proseguendo la sua striscia positiva grazie a una prodezza su punizione di Matias Soulé. L'argentino, che sta cercando di ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante nella squadra di Ranieri, ha deciso la gara con un colpo magistrale: un sinistro morbido e preciso, che ha sorpreso Suzuki e ha regalato tre punti pesantissimi ai giallorossi. Una prestazione che lo consacra come una risorsa preziosa, non solo come alternativa a Dybala ma come giocatore capace di incidere nei momenti cruciali.

Soulé ha già dimostrato di saper calciare con precisione letale da fermo, segnando su punizione sia contro il Cagliari che contro il Parma. Questo talento lo rende il più giovane a vantare almeno due reti su calcio piazzato nei cinque maggiori campionati europei. Il suo atteggiamento è quello del campione in divenire: non ha esitato a prendersi la responsabilità della punizione, imponendosi persino su Paredes e Mancini. Un gesto che racconta molto della sua personalità e del suo desiderio di emergere.

La Roma, pur senza dominare in maniera schiacciante, ha dimostrato solidità e capacità di gestione. Ranieri ha saputo ruotare gli uomini senza perdere equilibrio, lasciando fuori pedine importanti senza compromettere il risultato. L'unico neo è stato non chiudere prima la partita, ma il carattere della squadra è emerso nel mantenere il vantaggio senza soffrire troppo. La crescita della Roma è evidente: imbattuta da metà dicembre, ha raccolto tredici punti nelle ultime cinque gare, ponendosi come una delle squadre più in forma d’Europa.

A conferma di questo straordinario momento, basta osservare le statistiche: nelle ultime settimane, solo quattro squadre in Europa hanno mantenuto un ritmo di raccolta punti così elevato. Oltre all’Everton, parliamo delle dominatrici dei rispettivi campionati, Bayern Monaco, Liverpool e PSG. Essere accomunati a questi giganti del calcio europeo è un chiaro segnale della crescita giallorossa, un’indicazione che la squadra sta procedendo nella giusta direzione.