Il Toro normalizza la Roma: Juventus, Inter e Lazio ancora lontane

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“La sconfitta con il Torino non cambia le nostre prospettive”. A dirlo è Fonseca, ma sicuramente il risultato della Roma di domenica riporta la squadra con i piedi per terra. D’altronde il tecnico portoghese non si era fatto abbagliare dalla buona chiusura del 2019 nonostante la vetta che si avvicinasse sensibilmente. “Non è giusto creare pressioni sul club per dei trofei già quest’anno”, aveva detto prima di affrontare Walter Mazzarri. Il tecnico portoghese capisce che questo per i giallorossi è un anno di partenza e la partita con i granata probabilmente non sarà né il primo né l’ultimo scivolone di una stagione che ha come obiettivo riportare la squadra in Champions League.

CRESCITA - La campagna acquisti fatta in estate e che si farà o no nel mercato di gennaio è mirata a quello. Nessun investimento “folle” alla Lukaku o Vidal, per capirci. Resta comunque la bontà di un progetto che nel migliore dei casi porterà la Roma, dopo la gara di domenica prossima contro la Juventus, a girare il campionato a 38 punti. Segnando un deciso +8 rispetto alla passata stagione, ma al di sotto degli anni in cui i giallorossi sembravano essere più competitivi con Garcia, Spalletti e Di Francesco, quando la quota era fissata almeno a 40 punti. Insomma, la sconfitta con il Torino normalizza una Roma che per mezzi e conoscenza del gruppo è ancora distante da Inter, Juventus e Lazio. Fonseca, però, non si nasconde perché intravede delle basi solide per il futuro e se in campionato non vuole creare aspettative, diverso è il discorso quando si parla delle altre due competizioni a disposizione. “Coppa Italia ed Europa League sono difficili, ma ci proveremo” ha detto prima che arrivasse il 2020. In fondo il giorno della sua presentazione una promessa l’ha fatta: un titolo entro il suo mandato (2 anni di contratto più l'opzione per il terzo). E se non è giusto creare false aspettative per questa stagione, è lecito aspettarsi che vengano poste basi solide per il futuro, evitando di ricadere nei soliti errori che hanno portato allo smantellamento di diverse rose di ottimo livello. Un avviso, questo, anche per il presidente che verrà.