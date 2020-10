Il valzer dei centravanti: offerta del Torino per Inglese, Parma su Vlahovic, Iachini sogna Milik

Il valzer degli attaccanti continua in Serie A. In questi ultimi giorni di mercato, infatti, almeno altri tre centravanti potrebbero cambiare maglia scatenando un vero e proprio effetto domino. Si parte col Torino, che ha offerto 13 milioni di euro per Roberto Inglese del Parma, primo obiettivo per rinforzare il reparto avanzato di mister Giampaolo. Si prosegue dunque col club ducale, che a sua volta sarebbe pronto a virare su Dusan Vlahovic della Fiorentina, garantendo sia al giovane attaccante che ai viola la possibilità di farlo maturare con la formula di un prestito secco. E a Firenze? La speranza, almeno secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, è convincere Arkadiusz Milik: l'ariete polacco rinnoverebbe col Napoli per poi trasferirsi in maglia gigliata in prestito oneroso per 5 milioni di euro e 25 come obbligo di riscatto. Mister Iachini sogna un bomber, anche se l'ex Ajax preferirebbe la Premier.