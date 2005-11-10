Immobile tira le somme a fine carriera: "Me la sono goduta. Studierò per fare l'allenatore"

L'attaccante ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a 35 anni e ha parlato della sua carriera e delle sue prospettive future

Ciro Immobile ha rilasciato un'intervista a Sky il giorno dopo l'annuncio del suo ritiro dal calcio giocato

L'attaccante tira le somme

"Mi sono divertito, me la sono goduta. Ho spremuto al massimo il mio fisico ma non mi pento di niente"

Sull'Europeo vinto nel 2021

"Quello è stato l'apice della mia carriera, un traguardo che auguro a tutti. È stato un sogno, qualcosa di unico. I ricordi, i momenti passati insieme dentro e fuori dal campo ti rimarranno sempre".

Sull'importanza della famiglia

"Ho avuto la fortuna di vivere in un ambiente umile e questo mi ha dato una forza incredibile. Ho cercato di insegnare ai miei figli i valori che mi hanno insegnato i miei genitori. Jessica (la moglie, ndr) è stata incredibile, ha fatto ogni passo con me senza farmi sentire il peso dei tanti trasferimenti. Ha lasciato la sua famiglia dopo tre mesi di conoscenza, da un piccolo paese dell'Abruzzo a Genova. Senza i miei genitori, senza mio fratello e senza mia moglie non avrei mai potuto raggiungere questo livello".

Sul rapporto con la Lazio

"La Lazio è stata una storia d'amore incredibile. Auguro a ogni calciatore di potersi legare a una società ai tifosi come ho fatto io, riuscendo a tirar fuori più di quel che hai. E la Lazio mi ha permesso di farlo. Sono profondamente legato a tutto quello che circonda il mondo Lazio, mi ha lasciato dentro al mio cuore tanti ricordi bellissimi".

Cosa farai in futuro?

"Adesso sto un po' in famiglia, poi inizierò a studiare e a fare un corso per allenare. È una cosa che mi piace fare, ci pensavo da 2-3 stagioni. Ho avuto un sacco di maestri che mi hanno lasciato tanto, è una cosa che mi piace fare. Perché non provarci?"

I tre momenti più belli di Immobile calciatore

"La vittoria dell'Europeo. La partita Lazio-Brescia, che è stata la più difficile per me perché dovevo segnare per forza per vincere la Scarpa d'Oro e fu durissima dal punto di vista emotivo. E ci metto anche il pacchetto delle vittorie Coppa Italia-Supercoppa con la Lazio".