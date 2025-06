Incendio al Viola Park. Nota Fiorentina: "Alcune persone in ospedale, già dimesse"

Nella notte tra sabato e domenica si è verificato un incendio all'interno del Viola Park, centro sportivo della Fiorentina. E lo stesso club toscano a tal proposito ha diramato un comunicato ufficiale per informare dell'accaduto e delle sue conseguenze.

Si legge nella nota: "ACF Fiorentina informa che nella nottata un incendio, le cui cause sono ancora da chiarire, è divampato all'interno di una camera del padiglione dedicato al settore giovanile del "Rocco B.Commisso" Viola Park. Il sistema d'allarme, le procedure di emergenza e la preparazione del personale presente hanno garantito rapidamente l'evacuazione della struttura. Alcune persone sono state condotte per accertamenti in ospedale e accompagnate dai nostri sanitari sono già state dimesse e in buone condizioni. La zona del padiglione colpita dell'incendio è stata, al momento, isolata e messa in sicurezza".

Il sindaco del Comune di Bagno a Ripoli - che ospita il Viola Park - Francesco Pignotti si è così espresso attraverso una nota stampa: “Le immagini delle fiamme al Viola Park sono terribili. Una notte di paura che per fortuna non ha provocato danni gravi alle persone. I tre ragazzi e l’adulto portati in ospedale sono in osservazione ma stanno bene. Siamo in contatto con la Fiorentina e tutta la nostra comunità le è vicina. Grazie ai Vigili del Fuoco e al personale che è intervenuto tempestivamente evitando il peggio”.