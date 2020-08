Inter, ag. Corrado: "Trattiamo con il Palermo ma ci sono altri club. Anche uno di Serie B"

Daniele Amerini, agente del giovane terzino Niccolò Corrado di proprietà dell'Inter, parla del possibile trasferimento al Palermo del suo assistito, ai microfoni di Mediagol.it: "La trattativa sta andando avanti ma non nego che ci sono anche altre squadre sul ragazzo, tra cui anche una di Serie B. La cosa sta andando avanti, ma ancora non c’è nessuna firma. Credo che sia uno dei giovani più interessanti, uno dei più forti nel suo ruolo almeno come 2000, poi è chiaro che ci sono dei calciatori più pronti se parliamo di ‘98 o ‘99. In prospettiva è un giocatore importante che potrebbe fare molto bene a Palermo. Ha già fatto la Serie C e dunque conosce il campionato, è normale che si alza il livello della piazza ma se vuole diventare un giocatore di livello deve giocare in squadre di questo calibro".