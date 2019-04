Inter, Ausilio e un viaggio per due obiettivi top: Gundogan ed Eriksen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ds dell'Inter Piero Ausilio ieri era presente a Londra per assistere da vicino alla partita tra Tottenham e Manchester City e per seguire con attenzione le prestazioni di due potenziali obiettivi nerazzurri per la prossima estate. Uno è Gundogan, centrocampista dei Citizens che non ha rinnovato l'attuale contratto in scadenza nel 2020. L'altro è Eriksen, fantasista degli Spurs nella stessa situazione contrattuale del tedesco. Due potenziali obiettivi top, alla pari del sempre verde Rakitic. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.