Inter, Barella ha già preso casa a due chilometri da San Siro

La trattativa per portare Nicolò Barella all'Inter sembrerebbe ormai in dirittura d'arrivo, anche se secondo La Nuova Sardegna non si può ancora dire la parola fine nonostante un protrarsi di questa telenovela, specie in virtù dell'esplicità volontà del calciatore, sarebbe deleteria per tutte le parti in causa, in primis per le strategie del Cagliari: "Barella non è un pacco postale. Ha deciso di andare a Milano, sponda nerazzurra, con l’ok del club fin dall’autunno del 2018. Ha bloccato casa a due chilometri da San Siro e ha il via libera della moglie Federica. L'operazione è curata dall'agente Alessandro Beltrami, compare del giocatore. Che in vacanza al Forte Village dove ieri è stato raggiunto dagli ex compagni Andrea Cossu e Marco Sau – non commenta".