Inter, Bastoni: "Sofferto come con il Benfica in Champions, avevamo studiato la Juventus"

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, parla così a Sport Mediaset dopo la vittoria nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus valsa l'accesso all'ultimo atto per i nerazzurri: "Più che un segreto qui abbiamo voglia di conquistare obiettivi, di lottare tutti insieme. Quando gli attaccanti aiutano i difensori viene tutto più facile e così facendo siamo una grande squadra. Abbiamo affrontato diverse volte la Juve e ci ha sempre messo in difficoltà, li abbiamo studiati e analizzati".

Avete sofferto.

"Sì, come col Benfica in Champions e come dovremo fare da qui alla fine del campionato. La nostra testa deve andare lì e ai punti persi che dobbiamo recuperare".