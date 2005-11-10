Pazza Inter, vittoria dopo una folle rimonta sul Napoli: da 0-2 a 3-2 nei minuti di recupero

Pazza Inter contro il Napoli: va sotto di due gol per due errori clamorosi, trova immediatamente la forza di reagire, pareggia a otto minuti dalla fine e mette la freccia in pieno recupero. Prova di forza incredibile dei campioni d'Italia in una partita spettacolare, se non altro per l'enorme mole di occasioni da gol. E così i nerazzurri sono primi, a punteggio pieno, in attesa di Roma-Atalanta. E il Napoli perde il secondo scontro diretto su due, butta al vento una partita che sembrava in pugno e denota problemi di personalità preoccupanti.

Primi 45' fermi al palo di Dimarco

Primo tempo bellissimo, ma senza reti. Il Napoli ha due occasioni con Anguissa, su una di esse è notevole Josip Martinez. L'Inter ha due chances nei minuti di recupero, con Lautaro ma soprattutto con Dimarco che su punizione trova il palo.

Succede di tutto in sette minuti

Nella ripresa succede di tutto, arrivano 3 gol in 7 minuti: Barella pasticcia e Politano in un batti e ribatti porta avanti i partenopei al 50'. Tre minuti più tardi Dimarco battezza un pallone fuori ma in realtà è ancora in gioco, Di Lorenzo mette in mezzo per Hojlund che disegna una traiettoria bellissima, 0-2. Lo stesso Dimarco si fa perdonare al 56', raccogliendo un traversone di Zielinski e servendo a centro area Lautaro, che trova l'1-2.

I cambi si rivelano decisivi

Incredibilmente, le certezze del Napoli crollano pur essendo ancora in vantaggio. La squadra di Allegri arretra, le gambe tremano e l'Inter guadagna sempre più terreno. I cambi sono provvidenziali, in tutti i sensi: all'82' arriva il 2-2 confezionato da due subentrati, cross di Carlos Augusto e Thuram sovrasta Badiashile, entrato per rinforzare la difesa azzurra, e supera Meret. E al 91' mette la freccia: batti e ribatti in area, Lucca non riesce a spazzare, Akanji ci mette il piedino che si rivela un assist per Lautaro che firma il 3-2. Apoteosi nerazzurra, incubo partenopeo.