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Inter Campione d'Italia: ecco i video della festa in Piazza Duomo a Milano
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Inter Campione d'Italia 2025/26: i nerazzurri vincono il Tricolore per la 21^ volta nella propria storia. L'ufficialità è arrivata dopo la vittoria per 2-0 della squadra di Cristian Chivu nella sfida contro il Parma, che ha reso incolmabile la distanza - ora salita a 12 punti - dal secondo posto occupato dal Napoli di Antonio Conte. Al fischio finale è partita la festa, culminata in Piazza Duomo a Milano. Ecco alcune delle immagini della festa raccolte da TuttoMercatoWeb.com.
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