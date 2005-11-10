Inter, Carlos Augusto: "Sul gol ho fatto lo scatto della vita. Poi conosco Micki..."

C'è un giocatore più di chiunque altro che in questo momento sta aiutando l'Inter a vincere le partite e quello è Carlos Augusto. Il brasiliano è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali per commentare l'1-0 allo Shakhtar Donetsk, arrivato grazie a un suo gol, e l'esultanza: "Il balletto con Luis Henrique era preparato già da qualche gara, abbiamo deciso di farlo perché non eravamo riusciti a farlo prima. Lo Shakhtar ha tanti brasiliani che giocano bene a calcio, non è stato facile, ma è arrivata una vittoria importante per continuare bene la stagione".

Ancora un gol, ancora una prestazione sontuosa. Ma che inizio di 2026-2027 è per lei?

"Secondo me ho fatto lo scatto della mia vita… Poi conosco Micki da anni e sapevo che l’avrebbe messa lì, è un giocatore straordinario e mezzo gol è suo".