INTER, C'È IL RINNOVO DI CARLOS AUGUSTO: IL BRASILIANO HA FIRMATO FINO AL 2031. VENEZIA, HAINAUT RINNOVA FINO AL 2030. IL MILAN INSISTE PER ALEJANDRO BALDE: I ROSSONERI POSSONO GIOCARSI LA CARTA JORGE MENDES. JUAN MIRANDA, PARTITA APERTA SUL RINNOVO. IL BOLOGNA S'È CAUTELATO FINO AL 2028. TUTTI PAZZI PER CAMARDA: ANCHE IL TORINO SUL WONDERKID DEL MILAN. PUÒ SFRUTTARE LA CARTA ABATE. NAPOLI, PER GIAY SERVONO 20 MILIONI: IL PALMEIRAS HA GIÀ RIFIUTATO UN'OFFERTA



Carlos Augusto ha rinnovato il proprio contratto con l’Inter. Il club nerazzurro ha infatti reso noto di aver raggiunto un accordo con il difensore brasiliano classe 1999, che sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2031. “Inesauribile, solido, decisivo: difensore forte e veloce, esterno fisico e tecnico, minaccia costante nell’area avversaria. Carlos Augusto è diventato, nel corso degli anni, un elemento chiave nello scacchiere nerazzurro: la sua duttilità lo ha reso un giocatore fondamentale, capace di ricoprire nel migliore dei modi il ruolo di braccetto sinistro nella difesa a tre e quello di esterno a tutta fascia. Capacità con cui ha contribuito ai recenti successi dell’Inter, con cui è pronto a scrivere nuovi, entusiasmanti capitoli grazie al rinnovo di contratto che lo legherà al Club fino al 2031.

Il Venezia continua il percorso di consolidamento e raggiunge l'accordo con uno dei suoi punti di forza. A rinnovare il suo accordo con gli arancioneroverdi è stavolta Hainaut, diventato perno inamovibile dei lagunari. Di seguito il comunicato: "Il Venezia FC comunica di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto di Antoine Hainaut, che continuerà a vestire la maglia arancioneroverde fino al 30 giugno 2030. Arrivato in laguna nella stagione 2025/26, Hainaut, 24 anni, ha collezionato finora 52 presenze ufficiali con la maglia del Venezia FC, totalizzando 7 gol e 8 assist. Protagonista della promozione in Serie A nella stagione 2025/26, Antoine Hainaut ha condiviso con il Venezia FC un percorso di grande valore, affermandosi progressivamente come uno dei punti di riferimento della squadra".

Stringere i denti fino a gennaio, per poi intervenire sul mercato e rinforzare una rosa che sta facendo i conti con numerose assenze. È questa la strategia del Milan, alle prese con un'emergenza infortuni che condiziona le scelte di Amorim. Per questo la dirigenza rossonera sta già lavorando sottotraccia per allungare le rotazioni, individuando nella fascia sinistra una delle principali priorità. Il nome che stuzzica maggiormente l'interesse del Diavolo, scrive il Corriere dello Sport, è quello di Alejandro Balde. Il laterale spagnolo, classe 2003, potrebbe lasciare il Barcellona già nella finestra invernale e il suo agente Jorge Mendes sarebbe al lavoro per valutare le possibili opportunità. La valutazione dei blaugrana si aggira intorno ai 50 milioni di euro, mentre l'ingaggio del giocatore è di circa 5 milioni annui. A favorire l'operazione potrebbe essere lo scarso impiego del terzino, che finora ha collezionato appena tre presenze in campionato, senza mai completare una partita. Una situazione che non soddisfa le aspettative del giocatore e che potrebbe spingerlo a cercare maggiore spazio altrove. Il Milan starebbe valutando la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, eventualmente trasformabile in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La concorrenza, però, non manca visto che anche la Juventus, la Roma e diversi club stranieri seguono con attenzione l'evoluzione della situazione.

Juan Miranda ha probabilmente trovato in Raffaele Palladino l'allenatore capace più di tutti gli altri di esaltare le sue caratteristiche. Da quando il manager di Mugnano di Napoli s'è insediato a Casteldebole, il laterale spagnolo ha sfornato assist a raffica. Ben quattro decisivi nelle quattro sfide tra il 17 e il 31 ottobre. Miranda contro il Parma ha poi rimediato un infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra, un infortunio che l'ha costretto a saltare la sfida contro l'Udinese e quasi certamente lo costringerà a saltare anche la prossima contro il Venezia. Nel frattempo però tiene banco la questione rinnovo di contratto. "Ci stiamo approcciando. Abbiamo parlato con i suoi agenti, vediamo come procede", ha dichiarato il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio a margine della sfida contro l'Udinese su un nuovo accordo da raggiungere col laterale di Olivares che il Bologna ha ingaggiato a parametro zero nell'estate 2024. In quell'occasione, Miranda ha sottoscritto un contratto di tre anni col Bologna con opzione per la quarta stagione, un'opzione che il club emiliano ha già esercitato estendendo così il contratto fino al 30 giugno 2028. Ma cosa ci sarà nel suo futuro? Miranda a Bologna si trova bene e un rinnovo del contratto per una ulteriore stagione o fino al 2030 è una possibilità. Allo stesso tempo, diverse big si stanno interessando a un giocatore che oggi è uno dei migliori laterali mancini della nostra Serie A. Sulle sue tracce soprattutto Milan e Juventus, due club che soprattutto in vista della prossima stagione cercano nuove garanzie per quella zona di campo. E Miranda lo sarebbe: lo confermano i numeri e le prestazioni di questa prima parte di stagione.

Nonostante le tante difficoltà riscontrate in questa prima parte di stagione nel ruolo al Milan di vice Goncalo Ramos, mezza Serie A continua ad avere i riflettori puntati sul baby talento Francesco Camarda. Blindato in estate da Amorim in rossonero, l'attaccante classe 2008 non si è dimostrato all'altezza di certi palcoscenici ed è per questo che la dirigenza sta studiando il giusto percorso per consentirgli una crescita ben diversa da quella vissuta a Lecce, dove Camarda si ritrovò immerso in uno degli ambienti più complessi per mettersi in mostra e guadagnare fiducia. Come detto, però, il Wonderkid di Via Aldo Rossi continua ad ad accrescere la lista degli estimatori, a cui si sarebbe aggiunto pure il Torino. Escluso Che Adams, il cui rendimento continua ad essere una costante, in casa granata l'inizio di questa stagione ha messo in luce una serie di evidenti problemi nel trovare la via del gol. Anche due pilastri come Simeone e Vlasic sembrano aver smarrito la brillantezza della scorsa stagione ed è per questo che il ds Petrachi, molto attento nella valorizzazione dei giovani italiani (vedasi gli acquisti dei vari Mascardi, Comuzzo e Fortini), avrebbe messo nel mirino, tra gli altri, proprio Francesco Camarda. Dalla loro parte i granata hanno un importante asso nella manica da potersi giocare, visto che al Filadelfia Camarda ritroverebbe Ignazio Abate. Fu quest'ultimo a lanciarlo nel 2023, a soli 15 anni, in Primavera, dove il 2008 si impose come uno degli attaccanti più interessanti del panorama giovanile italiano e non solo. La lista delle pretendenti però è lunga e se il Torino vorrà accaparrarselo dovrà battere una concorrenza feroce. In Serie A Camarda è finito anche sui taccuini di Udinese, Genoa, Cagliari - dove potrebbe essere legato a Paul Mendy, che piace al Milan -, oltre che a ad una serie di club esteri e di Serie B, Sampdoria su tutti.

Il Napoli dovrà aumentare sensibilmente la propria offerta per arrivare ad Agustín Giay. Il terzino destro argentino del Palmeiras, già finito nel mirino del direttore sportivo Giovanni Manna nelle precedenti sessioni di mercato, continua a essere un profilo seguito dagli azzurri. Ma la strada per portarlo in Italia si presenta tutt'altro che semplice. Secondo quanto riportato da Globo.com, infatti, il club brasiliano ha fissato a 20 milioni di euro la cifra minima per prendere in considerazione una proposta relativa al cartellino del classe 2004. Una valutazione che arriva anche alla luce dell'ultimo tentativo del Napoli. Nel corso della precedente finestra di mercato, la società partenopea aveva provato ad acquistare il giocatore mettendo sul piatto circa 14 milioni di euro. Una proposta superiore al doppio dell'investimento effettuato dal Palmeiras per strapparlo al San Lorenzo nell'estate 2024, ma comunque insufficiente per convincere la dirigenza verdeoro. Il club brasiliano ha deciso di non privarsi del difensore, puntando sulla sua ulteriore crescita. Nel frattempo, la posizione del Palmeiras si è ulteriormente rafforzata. Il club ha infatti ufficializzato il rinnovo contrattuale di Giay fino al 2031, allungando di un anno il precedente accordo.

MAURO ICARDI PER RIMPIAZZARE L'INFORTUNATO KANE? IL BAYERN PENSA A UN RINFORZO OFFENSIVO. MILITO HA SCELTO: VUOLE MUSSO AL RACING, LO HA GIÀ CONTATTATO. LA SITUAZIONE ALL'ATLETICO MADRID

Il futuro di Mauro Icardi resta ancora tutto da definire. Dopo la fine della sua esperienza al Galatasaray, il centravanti argentino non ha ancora trovato una nuova sistemazione e attende un’opportunità per tornare protagonista. Con l’avvicinarsi della finestra invernale di mercato, dalla Germania è emersa un’ipotesi suggestiva: il Bayern Monaco potrebbe valutare il suo profilo. Secondo quanto riportato dalla Bild, il club tedesco potrebbe prendere in considerazione un attaccante esperto come Icardi per fronteggiare l’assenza di Harry Kane, fermato da un infortunio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. La testata tedesca ha sottolineato come il Bayern non debba necessariamente puntare su un investimento oneroso, ma possa orientarsi verso una soluzione temporanea e a basso rischio. Il riferimento è alla strategia adottata nel 2020 con Eric Maxim Choupo-Moting, arrivato a parametro zero con un contratto annuale come alternativa a Robert Lewandowski. Un’operazione nata come semplice copertura e rivelatasi poi estremamente efficace.

Il Racing, che ha attraversato un 2026 da dimenticare e ha concluso la propria stagione molto prima di quanto desiderato, pensa già al 2027. La dirigenza, guidata da Diego Milito, cerca innanzitutto di risolvere chi sarà il nuovo allenatore, ma sul mercato punterebbe un sogno: Juan Musso. Secondo quanto rivelato da TyC Sports, i dirigenti dell'Academia hanno già contattato il portiere ex Atalanta, vicecampione del mondo con la Nazionale Argentina e attuale calciatore dell'Atletico Madrid. Il Racing vorrebbe incoronarlo come nuovo punto di riferimento della squadra, mentre oggi, a 32 anni, è la riserva di Jan Oblak nei colchoneros. Di fatto, non ha ancora potuto giocare ancora questa stagione e gli resta un anno e mezzo di contratto con il club madrileno (scade il 30 giugno 2028). Il suo possibile ritorno al Racing dipende esclusivamente dalla volontà del giocatore e dalle trattative che potrà portare avanti con l'Atletico. Il suo presente - da riserva - nella Nazionale Argentina potrebbe anche pesare nella sua decisione di restare in Europa o tornare all'Academia dopo quasi nove anni. Chissà se il presidente Milito in persona servirà a smuovere Musso da Madrid.