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Inter, Chivu: "Ecco perché volevamo Jones. Pio non deve cercare il consenso"

Inter, Chivu: "Ecco perché volevamo Jones. Pio non deve cercare il consenso" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 12:38Serie A

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della prossima partita di campionato, all’indomani del sorteggio relativo alla League Phase di Champions League: “Dobbiamo imparare a prendere partita per partita, consapevoli del fatto che non possiamo essere perfetti e che la strada è lunga. Bisogna mantenere il livello di competitività alto, come le ambizioni, consapevoli delle sfide di questa stagione”.

Come giudica il mercato fatto finora?

“Eravamo felici della rosa che avevamo, e non a caso abbiamo vinto due trofei. Cerchiamo di mantenere questo livello e di alzarlo con i nuovi innesti”.

È arrivato Curtis Jones, cosa aggiunge?

“È un giocatore che sa fare tanto, anche cose che non avevamo. È molto simile alle idee nostre, di questa squadra: cercavamo uno come lui bravo in progressione, a gestire la palla, bravo in costruzione e in finalizzazione. Siamo felici di averlo preso”.

Cosa ha detto la prima giornata di campionato in chiave lotta per lo scudetto?

“Non sta a me giudicare l’inizio di stagione. È ovvio che ci siano delle squadre che partono come favorite per vincere il campionato, ma penso solo alla mia squadra”.

Pio Esposito è partito subito forte…

“Non deve avere l’ossessione di cercare il consenso di qualcun altro, perché rischia di perdere di vista il suo obiettivo, che è crescere. Ha tanti margini di miglioramento, non deve niente a nessuno perché è bravo nell’essere umile, nella cultura del lavoro e nel migliorare sia il gruppo che se stesso”.

Puntate in alto anche in Champions League?

“Dobbiamo essere competitivi anche lì, però dobbiamo dare segnali già con il Cagliari. Per me è la partita più importante”.

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