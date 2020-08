Inter, con la conferma di Conte quale è la scelta di Eriksen?

vedi letture

Antonio Conte è ancora il tecnico dell'Inter. Ma la prima scelta, dopo la conferma dell'allenatore, è quella che deve prendere Christian Eriksen dopo sei mesi da riserva, dopo avere trascinato il Tottenham alla scorsa finale di Champions League. Relegato in panchina in quasi tutte le gare dell'ultimo scorcio di stagione, con Borja Valero che lo ha scavalcato nelle gerarchie nel 3-4-1-2, sembra che Eriksen non fosse un'opzione per Conte, che gli preferiva Arturo Vidal nello scorso mercato di gennaio.

INGAGGIO MONSTRE E COVID - Se è vero che Eriksen è costato poco - e per certi allenatori rischia di essere un toccasana nella sua posizione da trequartista - l'idea è che il danese possa avere comunque mercato in Premier League. L'unico problema è un ingaggio monstre da circa 8 milioni di euro all'anno, che solo le top squadre possono permettersi. Eriksen rischia comunque di essere il prossimo caso in nerazzurro, anche di più della dirigenza che potrebbe essere confermata in blocco.