Il tecnico dell'Inter Antonio Conte, ospite di Che Tempo Che Fa, è tornato sugli ormai celebri consigli sulla vita sessuale dei giocatori: "E' una cosa che esiste da tantissimo tempo, gli allenatori in passato già dicevano che dopo la partita e il riposo del lunedì, da martedì andavano chiusi i rubinetti. Destro convocato quando doveva sposarsi? Si è sposato, ma poi è tornato subito in ritiro. Se quei consigli li ho dati sul serio? A dire il vero, il giornalista de L'Equipe mi ha detto che Kamata, mio ex giocatore ai tempi del Bari, gli aveva raccontato che io davo consigli extracalcistici... Non dico che faccia male, ma ci sono momenti e momenti".