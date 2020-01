Inter, Conte: "Mercato? Periodo più difficile, comporta dei virus"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa ha parlato del periodo di mercato, che porta distrazioni per la squadra. "Questo periodo è il più difficile, per un allenatore. Sul campo devi gestire tante situazioni che magari escono solo sui giornali. Alcune sono veritiere, altre meno, ma comportano dei virus da gestire nella giusta maniera. Bisogna confidare sempre nella bravura di questi ragazzi, di stare sul pezzo ed essere concentrati. In questo momento stanno giocando per una squadra, senza farsi trascinare in altre situazioni e perdere concentrazione".