Inter, D'Ambrosio e le 200 presenze in nerazzurro: "Ora spero di alzare qualche trofeo"

vedi letture

Scelto come titolare da Antonio Conte stasera con la Fiorentina, Danilo D'Ambrosio parla così a Inter TV: "Concentrazione alta, a prescindere del posto Champions ormai acquisito. Scendiamo in campo sempre per i tre punti. La Fiorentina arriva da ottime prestazioni e sono salvi aritmeticamente, quindi saranno ancora più liberi di testa, cosa che deve farci alzare il livello di attenzione. Le 200 presenze in nerazzurro? Riconoscimento importante perché raggiunto con una maglia gloriosa e vincente, ora speriamo di alzare trofei".