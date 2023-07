Inter, dalla Germania: il Bayern non molla ancora la presa su Sommer. Il punto sul portiere

L'Inter continua a pressare per l'arrivo a Milano di Yann Sommer, ma dalla Germania arrivano notizie che potrebbero impensierire il club nerazzurro. Come riportato da TZ, infatti, non è esclusa del tutto la possibilità che il calciatore rimanga al Bayern Monaco, che continua comunque a fare melina in attesa di capire se potrà arrivare o meno un sostituto all'altezza e soprattutto lo stato di forma di Neuer. Al momento il club bavarese non ha infatti ancora aperto del tutto alla cessione del portiere svizzero, obiettivo numero uno di Ausilio e Marotta per rimpiazzare André Onana.

Le parole di Thuram.

Il neo attaccante dell'Inter, Marcus Thuram, ha parlato del suo ex compagno di squadra Yann Sommer, che potrebbe presto riabbracciare proprio in maglia nerazzurra: "Lui è troppo riservato, non ha la mia età... Spero che arrivi, lo aspetto, ma non parla mai...", ha dichiarato in modo scherzoso l'ex Borussia Moenchengladbach.

Ulreich lo spinge all'Inter?

Sven Ulreich, intanto, si candida come vice Manuel Neuer, pronto a prendere il posto del portiere tedesco in attesa che torni dall'infortunio: "So che altre cose giocano spesso un ruolo importante al Bayern. Ma ovviamente sarei felice se avessi l'opportunità di mettermi in mostra. Penso di aver fatto un ottimo lavoro nel 2018 quando ho sostituito Manu. So che spesso al Bayern ci sono altre decisioni ed è per questo che per me è del tutto legittimo che si parli anche di altri nomi. Devi anche essere lungimirante. È un dato di fatto che per il momento sarei solo se Yann dovesse andarsene. Ecco perché è una situazione che il club ovviamente non può permettere che accada. Ecco perché è giusto che devi guardarti intorno sul mercato. In definitiva, la decisione su chi gioca deve essere presa in campo e dovrebbe essere decisa in base alle prestazioni".