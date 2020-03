Inter, De Paul nella lista di Marotta: servono 35-40 milioni per strapparlo all'Udinese

Dopo i colpi Barella, Eriksen e Sensi nelle ultime due sessioni di mercato, l'Inter continua a cercare un ultimo rinforzo per completare la mediana. Come riporta Tuttosport, in casa nerazzurra è tornato di moda così anche quel Rodrigo De Paul che in quest'ultimo periodo era riuscito letteralmente a prendere per mano la sua Udinese.

Valutazione da 40 milioni - Sul talento argentino, che piace non poco per la sua duttilità tattica e sembra inevitabilmente destinato al grande salto in estate, ci sono tantissimi club italiani (c'era anche il Milan prima del caos societario) e stranieri, ma con un conguaglio da 35-40 milioni di euro Marotta potrebbe avere la meglio e regalare così a mister Conte un'altra pedina di prima qualità.