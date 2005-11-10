Inter, i dubbi su Martinez e può arrivare il momento di Provedel. Ma Chivu si smentirà?

Due partite di Champions League, due cadute di Josep Martinez. Il portiere spagnolo dell’Inter, promosso titolare dopo l’addio di Yann Sommer, non ha fugato i dubbi. E alcune grandi parate non possono cancellare errori che rischiano di compromettere il percorso europeo della squadra di Cristian Chivu. Considerazioni che, nel delicato momento dei nerazzurri - sabato alle 18 si torna in campo con il Bologna -, rendono probabile un avvicendamento tra i pali.

Arriva il momento di Provedel?

Il portiere italiano, prelevato in estate dalla Lazio, è arrivato consapevole di partire dietro nelle gerarchie, ma anche con la voglia di provare a insidiare lo spagnolo ex Genoa. I tempi, considerando le ultime uscite, sembrano maturi: anche se una decisione non è ancora stata presa, e non pare così scontata, potrebbe davvero toccare a Ivan Provedel già al Dall’Ara. Sarebbe un modo per mandare un messaggio a tutti: nessuno, in una squadra che dopo un ko del genere non ha visto esporsi i propri leader - le interviste le hanno rilasciate Bisseck e Bonny -, è necessariamente intoccabile. Ma c’è un quesito.

Chivu smentirebbe se stesso

Il tecnico romeno, specie sui portieri (ruolo delicato), ha sempre mantenuto una linea di coerenza. All’inizio della scorsa stagione, quando un po’ tutti gli chiedevano di lanciare proprio Martinez al posto di Yann Sommer, Chivu fu perentorio: “Non lo cambio solo perché lo chiede il popolo, sarebbe ingiusto”. Un concetto ribadito, in questo caso a difesa dello spagnolo, subito dopo la gara non certo felicissima contro il Real Madrid in apertura di Champions. Ora potrebbe tornare su quella posizione. Sarebbe però smentire se stesso, e non è da escludere che una scelta del genere alimenterebbe ulteriori dubbi sulla posizione di Josep Martinez anche in chiave futura.