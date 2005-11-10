Inter, emergenza in difesa: Chivu guarda all'Under 23 e punta su Bovio

La necessità di gestire le energie e la possibilità di valorizzare i giovani diventano una priorità nei piani dell'Inter. Le assenze stanno riducendo le alternative a disposizione di Cristian Chivu, soprattutto nel reparto arretrato, dove l'ultimo stop di Benjamin Pavard complica ulteriormente le rotazioni. In attesa del recupero degli indisponibili, secondo quanto riportato da SportMediaset, il tecnico nerazzurro potrebbe quindi rivolgere lo sguardo alla formazione Under 23, con Leonardo Noah Bovio tra i profili che possono aspirare a una occasione in prima squadra.

Inter, difesa in emergenza: poche alternative per Chivu

La sconfitta contro il Club Brugge ha lasciato strascichi che vanno oltre il risultato. All'infortunio muscolare accusato da Lautaro Martinez si è aggiunto il problema agli adduttori della coscia destra riportato da Pavard, destinato a rimanere fuori dal rettangolo verde per almeno 20 giorni. Una situazione che restringe sensibilmente le possibilità di scelta di Chivu. Considerando anche l'indisponibilità di John Stones, il ventaglio delle soluzioni per il terzetto difensivo si fa sempre più limitato. Al momento, infatti, Bisseck, Akanji e Bastoni rappresentano i principali riferimenti per comporre la linea arretrata, mentre Carlos Augusto può garantire un'alternativa grazie alla sua duttilità, potendo essere utilizzato sia da braccetto mancino sia sulla corsia sinistra. Con un calendario che non concede pause, la gestione degli effettivi diventa determinante. Ecco perché le risorse del settore giovanile potrebbero assumere un peso maggiore nelle prossime settimane.

Bovio, l'Under 23 come risorsa per l'Inter

Tra i nomi da tenere in considerazione c'è quello di Leonardo Noah Bovio, difensore classe 2008 che ha già avuto modo di respirare l'atmosfera della prima squadra. Il giovane nerazzurro è stato aggregato più volte al gruppo dei grandi, anche in occasione della trasferta europea contro il Club Brugge. Un percorso che potrebbe proseguire con nuove convocazioni e, in caso di necessità, con la possibilità di ritagliarsi spazio. Bovio aveva già attirato l'attenzione durante l'amichevole estiva disputata a Perth contro la Juventus, quando era stato schierato dal primo minuto.

Inter, non solo Bovio: possibili opportunità per i giovani

L'eventuale coinvolgimento di Bovio non esaurisce le possibilità offerte dalla formazione Under 23. In un momento in cui le alternative scarseggiano, Chivu potrebbe valutare anche altri profili già transitati nell'orbita della prima squadra, tra cui Gabriele Re Cecconi, difensore classe 2006 in passato aggregato al gruppo nerazzurro. Le prossime convocazioni, a partire dalla gara contro il Bologna, potranno fornire indicazioni sulle intenzioni dell'allenatore.